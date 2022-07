Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Bełchatowie mężczyznę, który w internecie nawoływał do zabicia prezydenta i premiera. Piotr U. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Piotr U. został zatrzymany w czerwcu, ale dopiero teraz rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn przekazał informację o tym zdarzeniu. Mężczyzna za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook publikował obraźliwe i wulgarne wypowiedzi zawierające nieprawdziwe stwierdzenia skierowane w stronę urzędującego Prezydenta RP. Ponadto, Piotr U. poprzez swoją aktywność w mediach społecznościowych nawoływał do zabójstwa Prezydenta i Premiera RP oraz funkcjonariuszy policji - wyjaśnił Żaryn.

Podczas przesłuchania w prokuraturze Piotr U. nie przyznał się do winy. Mężczyzna stwierdził, że tylko wyrażał swoje poglądy. Usłyszał zarzuty publicznego pochwalania zbrodni zabójstwa w celu wyniszczenia określonych grup etnicznych, nawoływania do zabójstwa Prezydenta RP, urzędującego Prezesa Rady Ministrów i funkcjonariuszy policji, a także znieważenia Prezydenta RP. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu go na 3 miesiące.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Zamiejscowy w Łodzi Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Niewykluczone są zatrzymania kolejnych osób.