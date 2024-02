Pół setki wolontariuszy już teraz może przyjąć Schronisko dla Zwierząt w Łodzi. Do końca roku, po generalnym remoncie placówki, ta liczba ma być podwojona. W ten sposób schronisko bardziej otwiera się na łodzian, ich pomoc i unowocześnia adopcje.

Schronisko dla zwierząt w Łodzi poszukuje wolontariuszy / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi poszukuje 50 wolontariuszy, którzy pomogą w prowadzeniu placówki przy ul. Marmurowej 4.

Zgodnie z nowym planem dla łódzkiego schroniska, wolontariusze mają być zaangażowani nie tylko w opiekę nad psami i kotami, ale również aktywnie promować adopcje, również w swoich social mediach.

Info o naborze znaleźć można na stronie placówki: schronisko.uml.lodz.pl - lub pisząc na adres schronisko.administracja@jst.uml.lodz.pl.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Schronisko poszukuje do pracy wolontariackiej osoby pełnoletnie, empatyczne, kochające zwierzęta i które na pracę w schronisku mogą poświęcić minimalnie kilka godzin tygodniowo. Bardzo mile widziane są osoby, które chcą wspomóc proces adopcji zwierząt do odpowiedzialnych domów.

Gorąco apelujemy do wszystkich osób, które mogą i chcą poświęcić swój czas bezdomnym zwierzętom, zgłaszajcie się Państwo na wolontariuszy - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi. Będzie to praca na pewno pełna wyzwań, ale też niezwykle satysfakcjonująca. Schronisko to miejsce, w którym jest największe skupienie miłości na metr kwadratowy.

Osoby zainteresowane pracą w charakterze wolontariusza w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi proszone są o przesłanie ankiety, którą można pobrać na stronie placówki. Nowi wolontariusze zostaną przeszkoleni przez doświadczonych kolegów i koleżanki oraz przez nową koordynatorkę.

Planujemy duży remont placówki, ale już teraz zmieniamy to, co jest najbardziej potrzebne osobom chcącym adoptować zwierzęta, czyli tworzymy osobne stanowiska - do obsługi kontaktu z mieszkańcami, do koordynacji pracy wolontariuszy, do fachowego wsparcia przy adopcjach - dodaje Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.

Schronisko zacznie też częściej "wychodzić" do łodzian. Pierwsza okazja pojawi się 17 marca, kiedy to zostanie zorganizowana Parada Kundelków ulicą Piotrkowską. Tam będzie można również adoptować zwierzaka.