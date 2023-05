Turyści mogą korzystać już z letnich atrakcji na Górze Kamieńsk w woj. łódzkim, która w przeszłości była częścią Kopalni Bełchatów, a dziś jest najwyższym wzniesieniem w centralnej Polsce. Wśród atrakcji są m.in.: kolej linowa, tor saneczkowy i tubingowy, zjeżdżalnia, ścieżki spacerowe i trasy rowerowe.

Tradycyjnie letni sezon na Górze Kamieńsk ruszył w długi majowy weekend.



Wysoka na niemal 400 m n.p.m. Góra Kamieńsk to najwyższy wzniesienie w centralnej Polsce i jedna z największych atrakcji turystycznych w woj. łódzkim. Została usypana przez zwałowarki z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, a następnie w pełni zrekultywowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, poprzez zalesienie oraz zagospodarowanie pod kątem stworzenia całorocznego miejsca wypoczynku na łonie natury.



Góra Kamieńsk, na której posadziliśmy do tej pory ponad 20 milionów drzew, jest najlepszym dowodem na to, że zmiany powierzchni terenu związane z wydobyciem węgla brunatnego mają charakter przejściowy, a teren poeksploatacyjny z powodzeniem oddawany jest naturze - podkreślił wiceprezes PGE GiEK Sławomir Podkówka.



W zainagurowanym właśnie sezonie letnim dużą popularnością wśród odwiedzających cieszy się m.in. 620-metrowy grawitacyjny tor saneczkowy. Trasę można pokonać z prędkością 40 km/godz. Atrakcją ośrodka jest też tor tubingowy, czyli zjazd pontonem po specjalnej 150-metrowej macie. Do rampy startowej toru można dostać się wjeżdżając usytuowanym równolegle jednym z najdłuższych w Polsce przenośnikiem taśmowym. Ofertę dopełnia kolej linowa, a dla najmłodszych gości jest minipark rozrywki, a w nim m.in. 6-stanowiskowa trampolina i dmuchana zjeżdżalnia.



Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać także z przyrodniczych uroków wzniesienia, czyli lasów, ścieżek spacerowych, tras rowerowych o różnej skali trudności oraz boisk do minikoszykówki i siatkówki plażowej, a także z zadaszonego placu, na którym można rozpalić ognisko.



Na szczycie wzgórza znajduje się należąca do Grupy PGE elektrownia wiatrowa o łącznej mocy 30 MW wytwarzanej przez 15 wiatraków.



W sezonie letnim ośrodek sportu i rekreacji czynny jest codziennie w godz. 11-19.