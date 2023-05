We wtorek, 2 maja pozostawienie samochodu w strefie płatnego parkowania jest bezpłatne.

Na stołecznych ulicach w majówkę jest znacznie mniej aut, jednak na tych kierowców, którzy muszą poruszać się po mieście, stołeczny ratusz przyszykował niespodziankę. We wtorek, 2 maja za zaparkowanie auta w strefie płatnego parkowania nie trzeba płacić.



Podobnie jest 1 i 3 maja, jednak są to dni świąteczne. Wtorek jest normalnym dniem roboczym, ale za parkowanie nie trzeba płacić.



Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 (z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia). W soboty, niedziele i dni świąteczne parkowanie jest bezpłatne. Minimalna opłata za postój wynosi 0,50 zł, co równa się 10-minutowemu postojowi.