Od września do przedszkoli w Łodzi uczęszczać będzie 17,8 tys. dzieci. Chociaż większość placówek pracowała latem, w 24 z nich udało się przeprowadzić remonty. Po dwóch etapach rekrutacji, której wyniki ogłoszone zostaną w poniedziałek, pozostało jeszcze wolnych 120 miejsc.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Łódzkie przedszkola wykorzystały czas wakacji na przeprowadzenie niezbędnych modernizacji i teraz przygotowują się na przyjęcie dzieci. Od września do miejskich placówek będzie chodzić ok. 17,8 tys. najmłodszych łodzian.

Najważniejsze jest to, że wszystko uda się nam zakończyć w terminie. To było spore wyzwanie, bo w większości placówek remonty były skomplikowane. Naszym celem była poprawa komfortu, przede wszystkim dla samych przedszkolaków, alei dla kadry, która na co dzień się nimi opiekuje - poinformowała wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka na konferencji w czwartek.

Chociaż latem większość placówek opiekowała się maluchami, to w 24 przedszkolach udało się przeprowadzić gruntowne remonty, polegające m.in. na modernizacji instalacji - kanalizacyjnej, wentylacyjnej czy elektrycznej. W niektórych budynkach zostały wstawione nowe okna, w innych - odnowione parkiety i posadzki. Remontowane były też dachy i sanitariaty. Prace kosztowały łącznie ponad 2,5 mln zł.

Modernizację przeprowadzono m.in. w Przedszkolu Miejskim nr 159 przy ul. Łącznej.

Musieliśmy wyrobić się z remontami do końca lipca, bo 1 sierpnia zaczynał się nasz wakacyjny dyżur. Wymieniliśmy posadzki na korytarzach, skrzynki elektryczne, odnowiliśmy też sanitariaty. Pracy było dużo, ale wszystko się udało i już czekamy na rozpoczęcie roku szkolnego - zaznaczyła dyrektorka placówki Joanna Rogalska.

W pięciu przedszkolach w wakacje realizowane były też projekty z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł - m.in. modernizacja kuchni, doposażenie sali gimnastycznej czy budowa nowego placu zabaw.

Z niemal 18 tysięcy dzieci, które we wrześniu pójdą do łódzkich przedszkoli, 13 tysięcy będzie kontynuować naukę w tych placówkach, do których chodziły wcześniej. Dla nowych przedszkolaków przygotowano 4,8 tys. miejsc. W pierwszym i drugim etapie naboru zakwalifikowało się prawie 4,7 tys. dzieci.

Jak zapewniła wiceprezydent, rodzice i opiekunowie, którzy jeszcze nie zapisali swoich pociech - wciąż mogą to zrobić, bo w przedszkolach pozostało około 120 wolnych miejsc.

Wyniki drugiego etapu rekrutacji zostaną opublikowane 28 sierpnia. Kandydaci byli kwalifikowani na podstawie liczby punktów; dodatkowo premiowane było posiadanie przez rodziców aktywnej Karty Łodzianina, świadczącej o tym, że płacą oni podatki w Łodzi. Więcej punktów dostały też te dzieci, które są zaszczepione.