Uwaga rodzice przyszłych przedszkolaków w Łodzi. Tylko do piątku (4 sierpnia) do godz. 15.00 macie czas, żeby elektronicznie zapisać dziecko do miejskiej placówki. Miasto przygotowało blisko 4800 miejsc dla nowych przedszkolaków i wszystkie dzieci dostaną się do jakiejś placówki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Do rozdysponowania zostało nieco ponad 760 miejsc. Rekrutacja uzupełniająca skierowana jest do rodziców, którzy przegapili terminy w pierwszej turze przyjęć lub ich dziecko nie dostało się do żadnego z trzech wybranych przedszkoli - wyjaśnia Martyna Kowalczyk z łódzkiego magistratu. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie liczby punktów, które mogą zdobyć na przykład po okazaniu aktywnej Karty Łodzianina, świadczącej o tym, że rodzic płaci podatki w Łodzi. Więcej punktów dostaną też te dzieci, które zostały zaszczepione. Zapisy prowadzone są przez internet, w formie elektronicznej. Zakończą się w piątek (4 sierpnia) o godzinie 15:00. Rodzice i opiekunowie wskazują trzy przedszkola. W Łodzi rodzice najchętniej wybierali przedszkola blisko miejsca zamieszkania. Wiele placówek w centrum miasta jeszcze ma wolne miejsca. Wynika to także z tego, że w Łodzi jest stosunkowo więcej przedszkoli w Śródmieściu, niż na obrzeżach miasta. 18 sierpnia będzie wiadomo, czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranej placówki. Wtedy rodzice muszą pisemnie potwierdzić rejestrację dziecka, a ostateczne listy przyjętych maluchów będą opublikowane 28 sierpnia. Z 18 tysięcy dzieci, które we wrześniu pójdą do łódzkich przedszkoli, aż 13 tysięcy będzie kontynuować naukę w tych placówkach, do których chodziły wcześniej. Miejskie przedszkola przygotowały niemal 4800 miejsc dla nowych przedszkolaków. W pierwszej turze rekrutacji zakwalifikowało się 4000 dzieci. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie: www.uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/ Zobacz również: Rekordowa ilość surowców odzyskana

Opracowanie: Renata Gaweł