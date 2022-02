Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w woj. łódzkim w czwartek. Miejscami porywy mogą dochodzić do 115 km/h. Rano lokalnie możliwe są też burze. Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w środę ostrzeżeniu, silny wiatr z dużym prawdopodobieństwem może występować w Łódzkiem w czwartek od godz. 4 do godz. 18.



"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Rano lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej" - przekazało IMGW.



Zjawisko może wystąpić na terenie całego województwa łódzkiego. Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.