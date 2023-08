Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia o upale do 32 stopni Celsjusza w województwie łódzkim - alerty obowiązywać będą od niedzieli do środy w południowej części regionu i do czwartku na północy Łódzkiego.

Stawy Jana w Łodzi - zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP Po południu w sobotę w regionie łódzkim jest słonecznie a temperatura dochodzi do 24 stopni Celsjusza. Od godz 13.00 w niedzielę 13 sierpnia do godz. 18.00 w środę 16 sierpnia będzie obowiązywać ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia o upale w południowej części województwa łódzkiego. Alert obejmuje powiaty: bełchatowski, łaski, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski. "Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 stopni do 32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 18 stopni do 20 stopni Celsjusza" - ostrzegają meteorolodzy. W północnej części regionu łódzkiego ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem obowiązywać będzie o dzień dłużej - od godz 13.00 w niedzielę 13 sierpnia do godz. 18.00 w czwartek 17 sierpnia. Alert obejmuje powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, poddębicki, rawski, Skierniewice, skierniewicki, tomaszowski, zgierski oraz Łódź. "Temperatura do 32 stopni w ciągu dnia a w nocy do 20 stopni Celsjusza" - podał IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk synoptycy oceniają na 80 procent. Zobacz również: Boso i z psem na smyczy. 2-latek spacerował po Starowej Górze

