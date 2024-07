Tunel na Trasie WZ w centrum Łodzi zablokowany po wypadku. Na wjeździe do tunelu od strony ul. Kilińskiego zderzyły się cztery samochody. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Zakorkowana jest Trasa WZ przed ścisłym centrum Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło na wysokości posesji Piłsudskiego 22 na wjeździe do tunelu w kierunku zachodnim. Łukasz Górczyński, oficer prasowy KM PSP w Łodzi poinformował, że doszło do zderzenia czterech samochodów.

Na miejsce skierowano wszystkie służby ratunkowe. Nie ma na razie informacji o osobach rannych.

Staramy się jak najszybciej uprzątnąć uszkodzone pojazdy i oczyścić jezdnię z płynów eksploatacyjnych, żeby można było przywrócić ruch. Na miejscu pracuje zespół wypadkowy z Wydziału Ruchu Drogowego KMP, który ustali okoliczności kolizji - powiedział Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi.

Dodał, że prawdopodobnie policyjne czynności będą prowadzone nie w sprawie jednej, ale trzech równoległych kolizji.