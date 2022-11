Kierowcy tej nocy powinni omijać drogę ekspresową S8 pomiędzy Polichnem a Rawą Mazowiecką w Łódzkiem. Około 22.00 na trasę znów wyruszy największy w historii województwa transport, który przewozi gigantyczną maszynę wiertniczą TBM.

Transport maszyny TBM przez województwo łódzkie / GDDKiA Łódź / Materiały prasowe

Za nami druga noc największego w historii transportu drogowego przez województwo łódzkie. Wszystko poszło nadzwyczaj sprawnie.

Pięć zespołów pojazdów o łącznej masie ok. 1300 ton (!) dotarło z MOP-u Stobiecko Szlacheckie w okolice Polichna niemal pół godziny przed czasem. W ten sposób pokonano także najtrudniejszy odcinek - czyli budowę między Kamieńskiem i Piotrkowem Trybunalskim.

Dziś (16 listopada) po godz. 22.00 kontynuacja podróży. Transport ruszy drogą ekspresową S8 z okolic Polichna za Rawę Mazowiecką.

Tam na parkingu ADR będzie miał miejsce dłuższy postój - do wieczora 18 listopada. Po tej pauzie konwój ruszy w kierunku Warszawy.

Mega transport na autostradzie w Łódzkiem / GDDKiA Łódź / Materiały prasowe

Podróżującym nocą ze środy na czwartek ze Śląska do Warszawy sugerujemy wybór autostrady A1 do węzła Łódź Północ i dalej autostradą A2 do stolicy. Wtedy na pewno unikniecie przymusowych postojów, bo mega transport jedzie z prędkością 10 km/h.