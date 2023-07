Funkcjonariuszki z jednej z łódzkich komend pomogły w szybkim dotarciu do szpitala dwuletniemu maluchowi. Jego mama poinformowała, że został użądlony przez pszczołę. Z powodu zagrożenia silną reakcją alergiczną konieczne było szybkie działanie.

Eskortowały malucha użądlonego przez pszczołę / Łódzka policja /

Sytuacja miała miejsce w niedzielne popołudnie. Około godziny 15.30 do policjantek podeszła roztrzęsiona kobieta z dwuletnim dzieckiem na ręku, informując, że przed chwilą jej syn został ukąszony przez pszczołę. Kobieta obawiając się, że może dojść do reakcji alergicznej poprosiła policjantki o pomoc. Funkcjonariuszki nie wahały się ani chwili. Postanowiły pomóc w jak najszybszym dotarciu do szpitala. Bezpiecznie, z użyciem sygnałów uprzywilejowania eskortowały młodych rodziców do Centrum Zdrowia Matki Polki, tam razem z nimi pośpieszyły do izby przyjęć - informuje Katarzyna Zdanowska z KMP w Łodzi.

Po otrzymaniu koniecznej pomocy medycznej dziecko opuściło placówkę i wróciło do domu.