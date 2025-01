Nadchodzi czas pożegnania z jednym z najbardziej charakterystycznych symboli świąt Bożego Narodzenia - choinką. Choć tradycja każe czekać do 2 lutego, nie każdy może sobie pozwolić na tak długie trzymanie drzewka w domu, zwłaszcza gdy zaczyna ono tracić igły. Co zatem zrobić z choinką po świętach, aby jej pozbycie było zarówno wygodne, jak i świadome ekologicznie?

Choinek nie należy wrzucać do pojemników, ale zostawić je obok koszy - wtedy będzie mogła zostać poddana recyklingowi / UMWŁ / Materiały prasowe

Na terenie całego województwa łódzkiego mieszkańcy mogą zostawić choinki, pozbawione wszelkich ozdób, opakowań, ziemi i donic, przy osiedlowych śmietnikach. Nie należy ich wrzucać do kontenerów - zostaną one zabrane i potraktowane jako odpady komunalne.

Alternatywnie, świąteczne drzewko można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie zostanie ona poddana recyklingowi. Informacje na temat lokalizacji takich punktów oraz warunków odbioru odpadów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych miast lub gmin.

Dla tych, którzy zdecydowali się na świąteczne drzewko w doniczce, istnieje szansa na nadanie mu drugiego życia. Ogród Botaniczny w Łodzi zaprasza do przekazania drzewek, które mogą zostać ponownie zasadzone.

Podobną inicjatywę prowadzi Leśnictwo Miejskie, gdzie drzewka również zostaną przygotowane do nasadzenia na terenach zielonych. Ważne, by iglaki były pozbawione ozdób oraz miały nienaruszony system korzeniowy, co zwiększa szansę na ich przyjęcie się w nowym miejscu.

Inicjatywy lokalne, jak akcja "PSYgarniemy choinki" organizowana przez schronisko dla zwierząt w Bełchatowie, pokazują, że choinki mogą służyć nie tylko jako ozdoba świąteczna, ale również jako element wspomagający ochronę środowiska i dobrostan zwierząt. Drzewka ukorzenione w doniczkach, przekazane do schroniska, zostaną obsadzone wzdłuż ogrodzeń, tworząc ekościanę, która tłumi hałas, a przy kojcach pomogą chronić zwierzęta przed chłodem i wiatrem, latem zaś zapewnią cień.