W niedzielę w Paradyżu odbędą się dożynki woj. łódzkiego. Obok atrakcji - jak prezentacja dożynkowych obrzędów i koncerty m.in. Cleo, Mateusza Ziółko, Golec uOrkiestry i Tribbsa - odbywające się w plenerze święto plonów powodować będzie również utrudnienia w ruchu drogowym.

Organizowane przez marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera dożynki odbędą się w Paradyżu w niedzielę 20 sierpnia. Już od godz. 10 będzie można korzystać z atrakcji w strefie wystawienniczej w Parku im. Jana Pawła II, a w samo południe odprawiona zostanie msza święta w Kościele Przemienienia Pańskiego i św. Michała Archanioła.



Po nabożeństwie ok. godz. 13.30 wyruszy korowód dożynkowy i rozpocznie się mniej oficjalna część święta plonów. Od godz. 17 zaplanowano koncerty - jako pierwsza wystąpi Cleo, potem Mateusz Ziółko, Golec uOrkiestra i Tribbs.

Utrudnienia dla kierowców

W związku z obchodami w weekend zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w okolicach Paradyża.



Od godz. 8 w sobotę do godz. 22 w niedzielę wyłączony z ruchu zostanie odcinek drogi powiatowej nr 3118E (ul. Przedborska) w kierunku Skórkowic - do skrzyżowania z drogą krajową nr 74. Natomiast w niedzielę w godz. 8-22 na 17. kilometrze drogi krajowej nr 74 (ul. Konecka) zostanie wyznaczone tymczasowe przejście dla pieszych z ograniczeniem prędkości do 40 km/h.



Ze względu na fakt, że uroczystości dożynkowe będą się odbywały w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu, zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności. Należy liczyć się z dużymi utrudnieniami - ostrzegł rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski.



Osoby, które chciałyby dojechać na dożynki pociągiem, będą mogły w niedzielę skorzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w relacji do/z Tomaszowa Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskiego i Opoczna. Bezpłatny bilet w dniu wydarzenia będzie można otrzymać w kasach biletowych, aplikacjach (Koleo, SkyCash, mPay, Bilkom, e-Podróżnik) i u obsługi pociągu.

Między wymienionymi miastami będą kursowały również bezpłatne autobusy spod stacji PKP do Paradyża i z powrotem, które zostały skomunikowane z wybranymi pociągami.