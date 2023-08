Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są bardzo dobre, ale wczesnym popołudniem mogą wystąpić burze - podali w sobotę ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR. IMGW wydało ostrzeżenie II stopnia przed burzami z gradem na południu województwa śląskiego.

Beskidy/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Warunki na razie są bardzo dobre. Temperatura w górach wynosiła rano 17 stopni. Widoczność rano była bardzo dobra. Było słonecznie. Synoptycy zapowiadają jednak burze po południu. Jeśli ktoś się już wybrał w góry, to ma doskonałe warunki. Zawsze warto wyjść na wycieczkę wcześnie rano i skończyć ją w porze obiadowej - podali ratownicy GOPR ze stacji w Szczyrku.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami

Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia II stopnia dla Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego o możliwych burzach z gradem. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu - od 30 mm do 40 mm, a lokalnie do 50 mm. Wiatr w porywach ma osiągnąć do 75 km na godzinę. Miejscami może spaść grad.