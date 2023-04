Warsztaty aktorskie dla młodzieży i dorosłych, które uczą emisji głosu i interpretacji tekstu - to jedna z inspirujących propozycji Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Zajęcia są uzupełnieniem wydarzeń pod nazwą: "Dotknij Teatru".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tegoroczna, 13. edycja "Dotknij Teatru", organizowana przez Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, odbywa się pod hasłem "Pamięć". Wydarzenia krążą wokół naszego wspólnego i indywidualnego stosunku do przeszłości.

Wybór hasła przewodniego w tym roku nie jest przypadkowy. Jest ściśle związany z obchodami 600-lecia otrzymania praw miejskich przez Łódź. "Pamięć" włącza odbiorcę w historię: narodu, kultury, religii, rodziny, grupy zawodowej, miejsca pracy, pozwala odnaleźć swoje miejsce, dostarcza, bowiem punktów odniesienia.

Pamięć łączy to, co było, z tym, co jest. Pamięć rozumiana na różne sposoby: miejsca, siebie, innych, a także ta archetypiczna ma stanowić punkt odniesienia dla wydarzeń w projekcie.

"Dotknij Teatru 2023" potrwa do 27 kwietnia. W ramach akcji odbędzie się 12 wydarzeń, w tym: premiera teatralna, spektakle gościnne i warsztaty.

Integralną częścią projektu są warsztaty. Przewidziane są m.in. zajęcia doskonalące warsztat aktorski dla młodzieży i dorosłych z zakresu emisji głosu i interpretacji tekstu.

Dla najmłodszych przygotowano też warsztat interaktywny, prowadzony metodą teatru KAMISHIBAY. Jest on inspirowany książką "Misza i Grisza ratują świat", realizowany wspólnie z Wydawnictwem Tashka.

Ciekawie zapowiadają się również warsztaty z konstrukcji i animacji lalek teatralnych.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Pełen program Dotknij Teatru wraz z harmonogramem, i warunkami uczestnictwa znajduje się na stronie: www.aoia.pl, FB AOIA.