W tym roku Boże Ciało wypada 30 maja. Choć jest to święto ruchome, co roku obchodzimy je w czwartek, co jest okazją do zafundowania sobie długiego weekendu. Czy pogoda na Boże Ciało dopisze? Czy warto planować wyjazd? IMGW właśnie opublikowało prognozę.

Boże Ciało - pogoda. Jakiej aury można spodziewać się 30 maja? / Marc Bruxelle/Brian A Jackson / Shutterstock Najnowsza prognoza IMGW. Jak zapowiada się pogoda na Boże Ciało? Boże Ciało, inaczej Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przypada 60 dni po Wielkanocy, zawsze w czwartek. Wiele osób decyduje się na wzięcie jednego dnia urlopu i tym samym zapewnia sobie długi weekend. Prognoza pogody jest więc podstawą do tego, czy planować wyjazd, na przykład w góry czy nad morze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody od 24 do 30 maja. Czy w Boże Ciało będzie ciepło i słonecznie, czy też nadal będą dawać się we znaki burze z intensywnymi opadami deszczu, a nawet gradu? W najbliższy weekend, od 24 do 26 maja pogoda nadal będzie dynamiczna. W piątek deszcz, burze oraz silny wiatr mogą wystąpić w całej Polsce, a zwłaszcza na zachodzie. Ma być jednak ciepło: od 22°C do 28°C. W sobotę do 27°C będzie tylko na Lubelszczyźnie i nadal będą występować burze, za to w niedzielę deszcz zdominuje zachodnią połowę kraju. Prognoza od 24 do 29 maja. Jaka pogoda będzie na Boże Ciało? / IMGW / Facebook Pogoda na Boże Ciało 2024. Będzie ciepło, ale mokro Przyszły tydzień również będzie pod znakiem burz i deszczu, ale jednocześnie wysokiej temperatury. Pogoda w Boże Ciało, w czwartek, 30 maja, zadowoli szczególnie mieszkańców wschodniej części Polski – właśnie tam ma być aż do 27°C. W całym kraju możliwe są jednak burze. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z możliwością przelotnych opadów deszczu i burz w całym kraju. Temperatura w dzień od 21°C na zachodzie do 27°C na wschodzie, nad samym morzem od 16°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty na wschodzie południowo-wschodni, a na zachodzie północno-zachodni. W trakcie burz możliwe porywy do 65 km/h – tak prognozę pogody na Boże Ciało przedstawia IMGW. Zobacz również: ​Wzrost liczby zachorowań na odrę. "12 razy więcej przypadków niż rok temu"

Plantator: Nie widać wiosennego impulsu spadku cen owoców i warzyw

Morze zabrało żołnierzy z plaży. Emocjonująca instalacja upamiętniająca lądowanie w Normandii