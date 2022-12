Warsztaty artystyczne, koncerty, spektakle, unikatowy cyfrowy kalendarz adwentowy z polskimi zwyczajami i akcja "Gdzie jest Mikołaj?" - to propozycje Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi w grudniu. Jeśli szukasz inspiracji na prezent, to idealnym, bardzo kulturalnym podarunkiem będzie voucher na przykład na zajęcia taneczne.

Vuchery do Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi - to świetny prezent dla bliskich / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / Materiały prasowe

Chcesz podarować prezent, który zaskoczy i ucieszy Twoich bliskich? Vouchery prezentowe na święta to idealna propozycja dla każdego.

Miejska Strefa Kultury w Łodzi właśnie uruchamia kulturalne pogotowie świąteczne i prezentuje wyjątkową kolekcję kart prezentowych. Są one dostępne w różnych odmianach i pozwalają obdarowanej osobie samodzielnie wybrać zajęcia, w których chce brać udział.

Wybierz voucher na prezent w wysokości od 40 do 100 zł i daj obdarowanej osobie czas, który poświęci tylko sobie. Czas na odkrycie nowych zainteresowań lub rozwój swoich pasji.

Bardzo kulturalny prezent, czyli voucher do MSK w Łodzi / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / Materiały prasowe

Czy da się kupić czas? Poniekąd tak - odpowiada prowokacyjnie wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Vouchery świąteczne przygotowane przez Miejską Strefę Kultury to sposób na obdarowanie bliskich czasem, który wykorzystają np. na zajęcia z ceramiki czy tańca - dodaje.

Dzięki voucherom można kupić dokładnie to, czego dana osoba potrzebuje lub o czym marzy, bez konieczności dokonywania trudnych wyborów lub ryzyka, że prezent nie będzie odpowiedni. To także świetna okazja do tego, by poznać zajęcia, które odbywają się w MSK.

Karnety podarunkowe dla rodziny czy przyjaciół można kupić w cenie już od 40 złotych. Dostępne są w filiach MSK w Łodzi do końca grudnia 2022 r., a ważne - do marca 2023 roku.

Szczegóły dotyczące promocji świątecznej znajdują się w regulaminie na stronie www.msk.lodz.pl.

Miejska Strefa Kultury na różne sposoby wprowadza łodzian w świąteczny nastrój. Od początku grudnia aż do końca roku na profilu facebookowym MSK każdego dnia pojawiają się ciekawostki o świątecznych tradycjach w Polsce. Zwyczaje te przedstawiane są w formie kartek z wydzieranego kalendarza przypominającego taki, który większość z nas miała lub ma do dziś w swojej kuchni.

Jednakże "MSK (nad)zwyczaj świątecznie" to nie tylko narracja przybliżająca nam świąteczne zwyczaje. To także opowieść, która jest okazją do spotkania.

Jedną z najbardziej oczekiwanych tradycji jest pojawienie się Świętego Mikołaja z prezentami. Wzajemne obdarowywanie jest ważnym elementem świąt, ale ważniejsze jest to, co symbolizują prezenty - miłość, szacunek i bliskość. Okres przedświąteczny to doskonała okazja do podzielenia się z innymi ciepłem i dobrocią, więc na uczestników zajęć i wydarzeń w filiach Miejskiej Strefy Kultury czeka wiele niespodzianek - w tym spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Szukajcie Mikołaja na publikowanych przez nas na Facebooku autorskich grafikach i wpadnijcie - najpierw na trop - a potem do każdej filii MSK spotkać się z nim osobiście - zachęca dyrektor MSK w Łodzi Dorota Wodnicka. Grudzień w MSK to magiczny czas pełen twórczości i wspólnego odkrywania polskich zwyczajów świątecznych. Nasz kalendarz jest wypełniony świątecznymi wydarzeniami, więc będzie to doskonała okazja do odwiedzenia naszych domów kultury i wzięcia udziału w licznych warsztatach i imprezach okolicznościowych - podkreśla.