W najbliższy weekend do przebywających w Świnoujściu ukraińskich rodzin, które znalazły się w Polsce wskutek wojny, trafi pomoc humanitarna. Paczki z żywnością wydawane będą na Zielonym Rynku "Pod Zegarem" przy ul. Kołłątaja przez wolontariuszy Fundacji Speak Up.

Zdjęcie ilustracyjne / Łukasz Gągulski / PAP

Do potrzebujących rodzin z Ukrainy przebywających w Świnoujściu i innych miastach Polski trafi w weekend w sumie ponad 8 ton żywności. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia otrzymają pomoc humanitarną w ramach akcji "Paczka dla rodziny z Ukrainy".

Pomoc sfinansowana została przez Polską Izbę Gospodarczą w Japonii (PCCIJ), której wsparcia organizacyjnego udzieliła Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. 200 paczek dla rodzin przebywających w Świnoujściu wydawanych będzie w piątek i sobotę na Zielonym Rynku "Pod zegarem" przy ul. Kołłątaja w pawilonie nr 51. W piątek akcja rozpocznie się o godz. 14, a w sobotę o godz. 13.

Osoby potrzebujące, posiadające numer PESEL o statusie uchodźcy, wciąż mogą zgłaszać się do mnie w sprawie otrzymania wsparcia. Można to zrobić do środy, 14 grudnia, w pokoju 108 przy ul. Wyspiańskiego 35c w godz. 7-15 - mówi pełnomocnik prezydenta Świnoujścia ds. współpracy ze Społecznością Ukraińską Lila Tkach.