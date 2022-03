Z bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej i półrocznego wsparcia na jej działanie mogą skorzystać mieszkające w Łodzi osoby do 30. roku życia. O dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł mogą ubiegać się też uchodźcy z Ukrainy.

Program dotacji dla pozostających bez pracy młodych przedsiębiorców oraz uchodźców przybywających do Łodzi z ogarniętej wojną Ukrainą, to wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Łodzi i Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej.

Do skorzystania ze wsparcia i założenia własnej firmy zachęcamy osoby w wieku 18-29 lat, które mieszkają w Łodzi i pozostają bez pracy po 1 marca 2020 r. Uczestnikami mogą być również studenci i uczniowie. Wsparciem mogą zostać objęci też imigranci przebywający na terenie Łodzi - wyjaśniła Jolanta Baranowska z UMŁ.

W ramach projektu "Młody biznes z nami" osoby, które planują założyć własną firmę mogą pozyskać w sumie 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Zakwalifikowani do programu przedsiębiorcy otrzymają 23 tys. zł jednorazowej dotacji na start, zaś przez kolejne pół roku co miesiąc do 2800 zł netto na opłacenie rachunków związanych z prowadzeniem tej działalności: ZUS, czynszu za lokal, opłaty za media. Dodatkową formą pomocy mogą być szkolenia z zakresu: zakładania firmy, księgowości, podatków, ZUS, reklamy i promocji, sporządzania i realizacji biznesplanu, stypendium szkoleniowego w wysokości ok. 820 zł brutto na osobę za uczestnictwo w 64-godzinnym kursie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz możliwy zwrot kosztów opieki na dzieckiem w trakcie uczestnictwa.

Nabór prowadzi Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa przy pl. Wolności 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 507 957 473 lub pisząc na adres mailowy: m.raczynski@izba.lodz.pl. Nabór potrwa do 2 kwietnia.