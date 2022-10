Dziesięć wypadków, w tym dwa śmiertelne, w których zginęły dwie kobiety w wieku 69 i 21 lat - to tragiczny bilans dwóch pierwszych dni długiego weekendu w Łódzkiem. Na drogach dojazdowych do cmentarzy panuje duży ruch. Są dodatkowe patrole policji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Łódzkiem policjanci drogówki przy wsparciu funkcjonariuszy prewencji czuwają nad bezpieczeństwem w rejonach nekropolii już od piątku i będą kontynuować te działania do 2 listopada włącznie.



Niestety, podczas pierwszych dwóch dni akcji doszło już do 10 wypadków, w których ucierpiało 10 osób, a dwie poniosły śmierć. Do pierwszego śmiertelnego wypadku doszło w piątek na ul. Maszkowskiej w Ozorkowie. Według wstępnych ustaleń 79-letni kierujący fiatem na prostym odcinku drogi potrącił przechodzącą po przejściu dla pieszych 69-letnią mieszkankę Ozorkowa. Pomimo reanimacji kobieta zmarła. Kierujący fiatem był w chwili zdarzenia trzeźwy - przekazała w niedzielę kom. Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.



Drugą ofiarą śmiertelną była 21-letnia mieszkanka Koluszek, która w sobotę około godziny 1.30 w miejscowości Ujazd w powiecie tomaszowskim, kierując oplem, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 22-latkowi jadącemu volkswagenem, doprowadzając do zderzenia pojazdów. Kierująca oplem poniosła śmierć na miejscu, jadące z nią trzy pasażerki oraz kierowca volkswagena trafili na badania do szpitala.

Wzmożone kontrole policji

Kom. Sobieraj przypomniała, że podczas służby w okresie Wszystkich Świętych policjanci skupiają się na ochronie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego - kontrolują prędkość na głównych ciągach komunikacyjnych, wykorzystując do swojej pracy nie tylko videorejestratory, ale również najnowsze mierniki prędkości. Funkcjonariusze sprawdzają trzeźwość kierujących, oraz czy wszystkie osoby podróżujące pojazdami mają zapięte basy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w specjalnych fotelikach.



Apelujemy o przestrzeganie przepisów drogowych, niepozostawianie samochodów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, dostosowanie prędkości do panujących, często trudnych warunków atmosferycznych - zaznaczyła Sobieraj.



Dodała, że należy zwiększyć uwagę na znaki drogowe i sygnały nadawane przez funkcjonariuszy, którzy podczas święta będą we wszystkich newralgicznych dla ruchu miejscach. Pamiętajmy, aby prowadzić swój pojazd z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Szczególnie w tych dniach, kiedy ten ruch jest znacznie większy, istotne jest, aby utrzymywać niezbędny odstęp między pojazdami - zaznaczyła.