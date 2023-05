Krakowscy policjanci apelują o zwrot pieniędzy do osób, które w piątek rano zbierały rozsypane banknoty z ulicy na krakowskim Ruczaju. Według informacji przekazanych przez małopolskie służby, należą one do mężczyzny, który jechał przez miasto z saszetką pieniędzy pozostawioną na dachu samochodu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Policjanci prowadzą postępowanie w sprawie przywłaszczenia pieniędzy, do którego doszło dziś w godz. 8:30-8:45 na krakowskim Ruczaju. Według zgłoszenia pokrzywdzony pozostawił saszetkę z kopertą z pieniędzmi (polskie banknoty w różnych nominałach) na dachu auta, po czym ruszył samochodem, jadąc kolejno ulicami: Ruczaj, Miłkowskiego, Kobierzyńską, Grota-Roweckiego, Kapelanka i Twardowskiego. Chwilę po tym, jak kierowca dojechał do miejsca docelowego, zorientował się, że zgubił pieniądze i wezwał policję. Funkcjonariusze otrzymali także zgłoszenie, że na ul. Grota Roweckiego w rejonie posesji nr 5 przechodnie zbierali rozsypane pieniądze z ulicy. "Świadków zdarzenia oraz osoby, które znalazły pieniądze, prosimy o ich zwrot do Komisariatu Policji V w Krakowie ul. Zamoyskiego 22 (tel. do dyżurnego 47 83 52 916) lub najbliższego komisariatu. W przeciwnym wypadku, osobie, która przywłaszczyła gotówkę, grożą sankcje karne (art. 284 kodeksu karnego lub art. 119 kodeksu wykroczeń)" - apelują policjanci. Zobacz również: Mastercard OFF CAMERA: Krakowskie święto kina coraz bliżej finału

​Oszukali PARP. Odpowiedzą za wyłudzenie ponad 3 mln złotych

Wjechał subaru w barierki. Potem podpalił auto i uciekł

Pobicie kierowcy autobusu MPK. Policja poszukuje tego mężczyzny