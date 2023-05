Prawie 12 mln zł to kwota, jaką władze województwa małopolskiego zarezerwowały na podwyżki w podlegających marszałkowi instytucjach kultury. Ich pracownicy będą zarabiać od 480 do 585 zł brutto złotych więcej niż do tej pory.

Cricoteka - jedna z małopolskich instytucji kultury / Shutterstock Kultura powoli zaczyna się odradzać. Widzimy bardzo duże zainteresowanie muzeami - mówi członek zarządu województwa Iwona Gibas. Marszałkowi województwa w całym regionie podlegają 23 instytucje kultury, w których pracuje ponad 1,8 tys. osób. Podwyżki mają dotyczyć pracowników merytorycznych. Jak podkreśliła Iwona Gibas, w styczniu 2021 roku blisko 300 pracowników zarabiało mniej niż najniższa pensja krajowa, teraz takich osób jest zaledwie 6, z czego część jest zatrudniona na zastępstwo, a część sezonowo. Od 2019 roku wprowadzane są systemowe podwyżki. Małopolskie instytucje kultury zostały podzielone na cztery grupy, w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, bez kadry zarządzającej daną placówką. Najmniej zarabiający otrzymają 585 zł brutto, a osoby z pozostałych grup od 480 do 544 zł. 70 proc. tych kwot to podwyżka obligatoryjna na każdy etat. 30 proc. z puli będzie miał do dyspozycji dyrektor instytucji, po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami związków zawodowych działającymi lub przedstawicielami pracowników. Jakie będą podwyżki w poszczególnych placówkach? 585 zł kwota brutto w przeliczeniu na etat (w tym dodatek stażowy) Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Centrum Sztuki Mościce

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gladyszów

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 544 zł kwota brutto w przeliczeniu na etat (w tym dodatek stażowy) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa "Nila"

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 510 zł kwota brutto w przeliczeniu na etat (w tym dodatek stażowy) Europ. Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Lusławicach

ODSTK CRICOTEKA w Krakowie

Małopolskie Centrum Nauki COGITEON

Opera Krakowska w Krakowie

Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie 480 zł kwota brutto w przeliczeniu na etat (w tym dodatek stażowy) Instytut Dialogu Międzykulturowego im. J. P.ll w Krakowie

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem Opracowanie: Małgorzata Wosion