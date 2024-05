Przebudowa ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej zakończy się później niż planowano. Wykonawca prac złożył wniosek o przedłużenie terminu i jak poinformował magistrat trwa jego analiza.

Remontowana ul. Kościuszki / Józef Polewka / RMF24

Remont, który rozpoczął się 2 września miał potrwać rok i zakończyć się w sierpniu 2024 roku.

Teraz wykonawca zwrócił się do władz miasta o zmianę tego terminu. Tłumaczy, że wpływ na tempo robót miały niskie temperatury i to, że trzeba było wykonać dodatkowe prace m.in. przy magistrali wodociągowej na moście na Rudawie i ułożyć dodatkowy odcinek sieci ciepłowniczej.

Wniosek jest obecnie analizowany - poinformował Urząd Miasta Krakowa.

Co się stało?

Po drodze wydarzyły się pewne nieoczekiwane i nieprzewidywalne okoliczności związane z przebudową tych ulic, których nie dało się wcześniej przewidzieć - tłumaczy Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Okazało się, że trzeba było na całkiem sporym odcinku wymienić wodociąg, choć wcześniejsze przypuszczenia były takie, że wystarczy go wzmocnić, więc w trosce o mieszkańców zdecydowano, żeby ten wodociąg wymienić. Podobnie było z ciepłociągiem, który na długim odcinku trzeba było wybudować od nowa.

Dodał, że prace nie są prowadzone przez cały dzień, bo mieszkańcy ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej nie byliby zachwyceni, gdyby koparki i ciężki sprzęt pracowały do późnych godzin wieczornych albo w nocy.

Teraz prace są skupione na odcinku pomiędzy Filharmonią a skrzyżowaniem z ulicą Małą i Toruńską i kiedy się zakończą ten fragment zostanie udostępniony mieszkańcom. I tak się będzie działo z każdym kolejnym fragmentem, który jest przebudowywany - powiedział Wojdowski. Dodał, że bardzo intensywne prace rozpoczęły się teraz w rejonie skrzyżowania ulicy Kościuszki z Alejami Trzech Wieszczów.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się reporterka RMF FM zakończenie inwestycji może się opóźnić o 3-4 miesiące.

Tempem prac nie są zachwyceni mieszkańcy tej części miasta.

Te prace są uciążliwe, ciężko przejechać, łącznie z przejazdem Mostem Dębnickim. Codziennie są duże korki, To będzie duże przesunięcie. Po tym jak idą prace i co widać niemożliwe by zdążyli w trzy, cztery miesiące, Rowerem jakoś się przeciskam. Remont w centrum Krakowa, wakacje się zbliżają - będą problemy - mówili reporterce RMF FM Agacie Nurek krakowianie.

Poszczególne odcinki ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej mają być oddawane do użytkowania, jeśli tylko możliwy będzie przejazd.