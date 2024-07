Czym zajmą się urzędnicy KEGW?

Wzdłuż rowu przy ul. Podmokłej ma powstać 8 studni pomiarowych. Te zbudowane zostaną na głębokości 1 metra.

To jedno z zadań realizowanych przy rowie na tej ulicy z uwagi na wycieki, jakie tam się pojawiły - przyznaje Magdalena Wasiak z jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Będą to urządzenia z osadnikami, które wychwycą substancje. Chodzi o sprawdzenie, ile jej jest i co to jest.

Montaż studni ma potrwać do połowy sierpnia.

Od tego momentu do mniej więcej połowy grudnia będziemy sprawdzali, co się tam dzieje. Gdy już będziemy wiedzieli, jaka substancja i w jakiej ilości wydobywa się ze składowiska, będziemy mogli wystąpić o przyjęcie ścieków przemysłowych do oczyszczalni. Jeżeli będzie to ilość, tak duża, że mogłoby zakłócić sam proces oczyszczania, wówczas ta substancja będzie wywożona do specjalnych oczyszczalni rafineryjnych - dodaje Wasiak.

Od lat wiadomo, co wypływa ze składowisk

Ciecz, która wydostaje się spod składowisk, nie zawiera tlenu, jest alkaiczna i zasolona bardziej niż woda z oceanu - potwierdzają wieloletnie badania naukowców z AGH.

Są to przede wszystkim bardzo silnie zasolone roztwory. Zasolenie tej cieczy jest wyższe niż woda w oceanach, a kilkukrotnie wyższe niż woda w Bałtyku - potwierdza prof. Czop. W niektórych miejscach ta woda jest bardzo silnie alkaiczna, ma odczyn pH na poziomie 11-12, co jest zabójcze dla organizmów wodnych.

Rów przy ul. Podmokłej Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX

Roztwór ten może również zawierać metale ciężkie. Ciecz tą według naukowca można oczyścić, tylko metodami odwróconej osmozy lub "wyparną", które są bardzo kosztowne. W metodzie odwróconej osmozy przeciskamy roztwór wodny przez bardzo gęste membrany, które przepuszczają tylko cząsteczki wody, a zatrzymują całą sól. Z kolei metoda wyparna w dużym uproszczeniu polega na gotowaniu zasolonego roztworu do odparowania całej wody.

Rów przy ul. Podmokłej Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX

Niestety składowisko pod okiem służb miejskich zostało rozkopane, są też niestety pogłoski, że zwożono tam odpady, trzeba to koniecznie sprawdzić - apeluje profesor. Jego zdaniem to co robi obecnie KEGW jest pozbawione sensu.

Urzędnicy zajmują się tylko niewielką częścią tego problemu - rowem przy ul. Podmokłej, a przenikanie zanieczyszczeń do rzeki Wilgi, jej dopływów i rowów odbywa się na całym obszarze Białych Mórz i dotyczy nie tylko wód powierzchniowych, ale również wód podziemnych - tłumaczy Czop i dodaje, że montowane obecnie przez KEGW studzienki, nie są wstanie przejąć głównego strumienia zanieczyszczeń, przedostających się ze składowisk do środowiska wodnego.

Składowisko na "Białych Morzach" wymaga kompleksowych badań i zabezpieczenia całego terenu, a nie tylko rowu przy ul. Podmokłej.