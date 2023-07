Monika Tarsa, fotografka, malarka, wykładowczyni akademicka i pasjonatka gór. W Krakowie w Muzeum Archidiecezjalnym przy Kanoniczej 19 otwarto wystawę jej obrazów poświęconych i dedykowanych „Górom”. Właśnie wróciła z Himalajów, gdzie wraz z Moniką Witkowską, cenioną w środowisku górskim zdobywczynią kilku ośmiotysięczników, podziwiała majestat najwyższych gór świata.

Monika Tarsa zaprasza na swoją wystawę / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Górskie zauroczenie

Ja mam wielki szacunek do gór, staram się uchwycić to co góry dają, ale żeby góry dały nam dużo, trzeba na to poczekać. Góry dają tyle, ile chcą - mówi radiu RMF FM artystka tuż po wernisażu swojej wystawy.

Jej obrazy nie przedstawiają konkretnych gór, przełęczy czy pejzaży. W swoich - jak podkreśla - umieszcza wrażenie i sposób przeżywania gór, oddaje emocje, wysiłek, piękno, radość, klimat i górskie przeżycia. Choć w jej obrazach mało jest słońca, błękitnego nieba, choć dominuje w nich surowy klimat, choć czuć ascetyczne wykorzystanie koloru, to jednak przyciągają uwagę, o czym mogło się przekonać spore grono zwiedzających wystawę w ostatni weekend.

Wystawa

"Wystawa górom to efekt połączenia malarskiej pasji, zachwytu nad górami" - pisze malarka w opisie wydarzenia. Klimat kamienia, cegieł, idealnie wpasował się w moje góry, a moje góry w ten klimat - mówi malarka o miejscu wystawy, czyli klimatycznych podziemiach Muzeum Archidiecezjalnego usytuowanego u stóp Wawelu. W kilku wystawowych salach można zobaczyć zarówno fotografie górskie jak też obrazy artystki. ZaSzczytem jest malować górom - kończy rozmowę nawiązując do cyklu swoich poprzednich prac i wystaw.

Wystawa będzie czynna do 15 września br.

Reportaż z otwarcia wystawy i rozmowa z Moniką Tarsą:

