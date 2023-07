Już 21 sierpnia wystartuje Top of the Top Sopot Festival – czterodniowe święto muzyki, podczas którego publiczność bawić się będzie do utworów najbardziej topowych wykonawców. Poznaliśmy już listę nominowanych do nagrody Bursztynowego Słowika.

Top of the Top Sopot Festival, który od lat dostarcza widzom niezapomnianych emocji, potrwa tego lata od 21 do 24 sierpnia. Legendarny festiwal rozpocznie wieczór pod hasłem #I Dance. Jak co roku głodna żywiołowych emocji sopocka publiczność będzie miała okazję bawić się razem z topowymi artystami, którzy deski Opery Leśnej zamienią w polską stolicę muzyki i tańca.

We wtorek 22 sierpnia sceną zawładną rytmy lata pod hasłem #Summer Vibes, czyli najpopularniejsze piosenki w wakacyjnych, klimatycznych aranżacjach. To właśnie wtedy widownia będzie miała możliwość pobawić się przy największych przebojach, które rozgrzeją amfiteatr do czerwoności. Tego samego wieczoru w konkursie o nagrodę Bursztynowego Słowika - czyli najbardziej prestiżową statuetkę polskiego przemysłu muzycznego - nominowani wykonawcy przedstawią swoje utwory opublikowane w ostatnich dwunastu miesiącach. Będą to: Kwiat Jabłoni, Paula Roma, Rubens, Bovska, Adam Foyer, Daria ze Śląska oraz Effy. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą SMS-ową podczas trwania konkursu - numery do głosowania dla publiczności zostaną podane w trakcie festiwalu.

Bovska – "Ziemia mi się pali"

BOVSKA - wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, graficzka, ilustratorka, performerka.

Jest jedną z ważniejszych artystek ostatnich lat na polskim rynku muzycznym. Pierwszy nakład jej debiutanckiej płyty został wyprzedany 2 dni po premierze. Singlowa piosenka "Kaktus", którą w Internecie odtworzono ponad 30 milionów razy, stała się motywem przewodnim czołówki serialu TVN "Druga Szansa" oraz uzyskała status Złotej Płyty za sprzedaż ponad 10 000 egzemplarzy. Płyty "Kaktus" oraz "Pysk" nominowane były do Fryderyków w kategorii "Fonograficzny debiut roku" i "Album roku elektronika".

W marcu 2023 roku ukazało się piąte wydawnictwo artystki. Album "Dzika", zawierający 12 utworów, to płyta o kobiecie i wokół kobiety. Ukazuje świat z bardzo kobiecej perspektywy. Jest o jej energii, sile, ciągłej cyklicznej przemianie, cierpieniu, spojrzeniu na świat, na miłość, na emocje. Skupiona, jak zawsze u Bovskiej, wokół delikatnej tkanki tego, co trudno opisać słowami, a co świetnie potrafi zmieścić się w piosence. Bovska przeszła przemianę od ostatniego albumu "Sorrento". Słuchać to w tekstach, których jest autorką i muzyce, którą współtworzyła wraz z producentem albumu Archie Shevsky’m.

Kwiat Jabłoni - "Od nowa"

Jedyna w Polsce tak rozpoznawalna na szeroką skalę folk-popowa grupa. Od 2018 r. z niesłabnącą siłą oczarowuje kolejnych słuchaczy. Od czasu ukazania się w 2019 r. płyty “Niemożliwe" (ze słynnym “Dziś późno pójdę spać") zespół nie zwalnia: tworzy kolejne hity, wydaje płyty, koncertuje i udziela się społecznie. Liderami grupy są Kasia i Jacek Sienkiewicz. Grupa wydała dotychczas dwa albumy. Wspomniany debiutancki krążek “Niemożliwe" oraz “Mogło być nic" (2021). Za ostatnie wydawnictwo zespół był nominowany do Fryderyków.

Zespół koncentruje się teraz na tworzeniu materiału na kolejną płytę, która ukaże się w Universal Music Polska. Album promować będzie ogłoszona już trasa halowa.

Paula Roma - "Śmiało"

"Singiel "Śmiało" powstał podczas silnych turbulencji w samolocie, w rejsie powrotnym z Fuerteventury - opowiada PAULA. - Silne doznania lękowe oraz uczucie nadchodzącego płaczu pozwoliło napisać naszpikowany emocjami tekst.

"Jak gin i tonic na dużej wysokości działa jak lekarstwo złudnie na moje słabości...".

Za warstwę muzyczną utworu "Śmiało" odpowiada PAULA oraz DrySkull (Robert Krawczyk) - producent, który współpracował z takimi artystami jak: Mrozu, Sokół czy Dawid Podsiadło. DrySkull jest także producentem części piosenek z zapowiadanego na jesień krążka artystki. Nie zabraknie na nim także utworów stworzonych we współpracy z Jurkiem Zagórskim, współautorem płyty "Cholerne pragnienie".

Daria ze Śląska – "Gambino"

Daria ze Śląska to nowa twarz na polskim rynku muzycznym. Premiera albumu "Daria ze Śląska Tu była" miała miejsce 21.04.2023 r. i okazała się ogromnym sukcesem. Cechami charakterystycznymi tej płyty są mocne i bezpośrednie teksty, nad którymi Daria pracowała z Agatą Trafalską (Kortez, Kaśka Sochacka) a także brzmieniowa różnorodność, którą zawdzięcza obecności takich muzycznych postaci jak: Olek Świerkot (Kortez, Kaśka Sochacka), Paweł Krawczyk (Hey), Bartek Tyciński (Mitch&Mitch) i Hubert Zemler, Pat Stawiński, Kuba Staruszkiewicz i Kamil Pater (Natalia Przybysz), Tomek Kasiukiewicz (Artur Rojek, Mela Koteluk) a także mniej znani przedstawiciele młodego pokolenia jak Kuba Dąbrowski i Żenia Shadziul. "Od urodzenia mieszkam na Śląsku. Miałam zostać zawodową siatkarką, ale po 11 latach treningów, kiedy nie szło mi już najlepiej zrezygnowałam i zostałam historykiem. Nie lubię wielkich miast i tłumów. Gdybym nie śpiewała, pisałabym teksty reklamowe albo powieści science-fiction.

Effy – "Nie broń mi"

"Nie broń mi" to melancholijna ballada ze szczerym przesłaniem. Effy mówi o utworze: Tłumione emocje zawsze znajdą ujście. Moje uwolniły się podczas komponowania utworu, którego właśnie słuchacie. Bałam się zmian, tkwiłam w miejscu, a proces tworzenia pozwolił mi otworzyć się na siebie i swoje potrzeby. Utwór jest dla mnie wyjątkowy z wielu względów - tekst powstał na podstawie wiersza, który napisał i podarował mi mój przyjaciel Marcin Januszkiewicz (kiedy przechodziłam przez wyjątkowo trudny moment), ale również dlatego, że obraz powstawał w miejscu, które od kilku lat służy mi jako odskocznia od codzienności i jest enklawą, w której mogę porządkować swoje myśli. Effy to pseudonim aktorki, wokalistki i autorki tekstów Kasi Sawczuk.

Jako nastolatka zaczęła występować w Teatrze muzycznym Roma. Jej wielki przełom nastąpił w programie "The Voice of Poland", gdzie w finale zajęła drugie miejsce. W międzyczasie zaczęła brać udział w produkcjach telewizyjnych (m.in. "Belfer", "Skazani", "Czas honoru. Powstanie") oraz filmowych. Obecnie w kinach możemy zobaczyć Kasię w duecie aktorskim z Magda Boczarską, a już niedługo premiera jej filmu z Cezarym Pazurą. Pomimo kariery aktorskiej nigdy nie zrezygnowała z muzyki, a teraz pracuje nad debiutanckim albumem.

Adam Foyer – "The Ballet Girl"

To był jeden z najbardziej wyczekiwanych debiutów roku. Utwór "The Ballet Girl" cieszył się milionami wyświetleń na samym TikToku i sporym zamieszaniem w branży na długo przed oficjalną premierą. Artysta zgromadził imponującą liczbę ponad 10 tys. przedpremierowych zapisów debiutanckiego singla, a wszystko to niezależnie, bez wsparcia wytwórni lub managementu.

Aden Foyer nie jest jednak nowicjuszem. Ma 26 lat i dziesięcioletnie doświadczenie jako sprzedający multiplatyny autor tekstów i producent, który współpracował już z takimi gwiazdami, jak A$AP Rocky, Martin Garrix czy Alan Walker. Zajmował się także produkcją i DJ-owaniem jako Jonas Aden - niegdyś jedna z najważniejszych wschodzących gwiazd w świecie muzyki tanecznej. Wspierany przez Tiësto, z którym koncertował po Europie, Aden w ciągu dwóch lat zdobył 250 tys. subskrybcji na samym YouTubie. Po osiągnięciu ponad 100 mln streamów, wyprzedaniu tras koncertowych i uplasowaniu się na prestiżowej liście "DJ Mag" będącej zestawieniem 150 najlepszych DJ-ów na świecie, jego fani przeżyli szok, gdy Aden opublikował nagle pożegnalną wiadomość. Wypalenie artystyczne zmusiło go do udania się na przerwę. Aden opuścił miasto, przeniósł się w głąb Norwegii i stworzył małe studio w swojej leśnej chatce. W domowym zaciszu znalazł to, czego dotąd poszukiwał w muzyce. Z materiałem gotowym na debiutancki album, wkrótce powrócił jako piosenkarz i autor tekstów Aden Foyer. Własnoręcznie udokumentował te dwa lata - nakręcony przez niego mini-dokument spełnił się w roli oficjalnego teledysku do debiutanckiego singla. "Wywróciłem swoje życie do góry nogami", wspomina dziś artysta. "Musiałem zrobić miejsce na rozwój czegoś nowego; wskazówek szukałem we wspomnieniach swojego dzieciństwa. Jakie były moje pierwsze miłości? To w nich odkryłem i rozpaliłem na nowo pasję do pisania, opowiadania historii i śpiewania - wykorzystując wszystkie kluczowe elementy mojego dorastania".

Aden komentował październikowy debiut: "Moje wygodne życie paraliżowało mnie twórczo, dlatego postanowiłem od niego uciec. To było wciąż narastające uczucie. Nie było innego wyjścia; musiałem zrobić coś drastycznego, aby zmienić swoje nastawienie i znaleźć to, co naprawdę chciałem robić z muzyką. «The Ballet Girl» symbolizuje tę podróż - to historia dziewczyny, która opuszcza swój dom, by gonić za własnymi marzeniami. Mam nadzieję, że moja introspektywna podróż przekłada się na muzykę i że ludzie zdołają się z nią utożsamić".

Przemiana z producenta elektronicznego w piosenkarza pop i autora tekstów to nie lada wyzwanie, jednak Aden doskonale odnalazł się w nowej roli. Odkąd sięga pamięcią, pisze poezję i powieści, dlatego pisanie piosenek okazało się idealnym ujściem dla jego kreatywności. Jego styl, w połączeniu ze szczerym głosem oraz dotychczasowym doświadczeniem jako producent, czyni z niego wyjątkowego artystę. "Other Side of the Moon" jeszcze się nie ukazał, lecz Aden już planuje kolejne wydawnictwa. Singiel "The Ballet Girl" znacznie wyróżnia się na tle współczesnej muzyki pop - to fuzja godnego lat 70. tekstu oraz unikalne, skandynawskie podejście do muzyki. Ogromne odrodzenie zainteresowania twórczością Eltona Johna czy zespołów Queen i ABBA jest idealnym fundamentem dla rosnącej popularności Adena. Jedno jest pewne: wkrótce zrobi się o nim głośno!

Rubens – "Pantera Disco"

Rubens to wszechstronny Artysta, który jest obecny na polskiej scenie od ponad dekady. Self-made man z krwi i kości. Od lat zasila składy zespołów najpopularniejszych polskich artystów, a jego gitary można usłyszeć w największych hitach ostatnich lat.

Jego debiut - "Piosenki, których nikt nie chciał" zawiera dwanaście autorskich, intymnych utworów. Rubens jest kompozytorem i producentam każdego z nich. Debiutancki album złożony z 12 utworów zebrał bardzo przychylne opinie zarówno wśród odbiorców, jak i krytyków, a następnie zdobył rekordowe 6 nominacji do Nagrody Muzycznej Fryderyk.

