Zbigniew Sobczyk we wtorek około godz. 13:00 oddalił się z placówki DPS-u w Płazie (Małopolska) i do tej pory do niej nie powrócił ani nie nawiązał żadnego kontaktu z placówką.

Zaginiony Zbigniew Sobczyk / KPP w Chrzanowie / Komunikat o zaginięciu 74-letniego pensjonariusza domu pomocy społecznej w Płazie (pow. chrzanowski) opublikowała policja. Rysopis zaginionego: wzrost: 172 cm

sylwetka: szczupła

oczy: niebieskie

włosy krótkie - siwe 74-latek ubrany był w ciemne spodnie dresowe, klapki w kolorze granatowym. Miał na sobie czarną koszulkę z napisem "3X Batman". Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie pod numerem telefonu 47 83 24 255, 266 lub pod numer alarmowy 112.