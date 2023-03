Dwa szwedzkie autobusy przeszły gruntowy remont w krakowskim MPK. To było zamówienie szwedzkich miłośników komunikacji miejskiej. W zamian krakowskie przedsiębiorstwo zyskało inny zabytkowy autobus - Scanię CR111M, która będzie kursować na liniach muzealnych pod Wawelem.

Zabytkowe Scanie / MPK Kraków /

MPK Kraków zaczęło się specjalizować w restaurowaniu zabytkowych pojazdów: tramwajów i autobusów. W ciągu ostatnich 12 lat wyremontowano ponad 30 pojazdów, niektóre z nich wymagają nawet 1,5 roku pracy mechaników.

Najstarszy pojazd, który wyjechał z zakładów remontowych przedsiębiorstwa pochodzi z 1906 roku. Do odnowienia takich pojazdów stosuje się m.in. drukarki 3D, by zdobyć nieosiągalne już współcześnie części zamienne.

Do każdego pojazdu trzeba podejść indywidulnie - podkreśla Jacek Kołodziej z krakowskiego MPK. Jak dodaje, o ile można jeszcze gdzieś w Europie znaleźć części zamienne do leciwych autobusów, to z tramwajami jest dużo trudniej. Pozostaje liczyć na łut szczęścia albo na pomoc podobnych, "zakręconych" ludzi. To musi być mechanik, który nie boi się starej skrzyni biegów, a w przypadku starego tramwaju dobry stolarz, a tak naprawdę cieśla. Często mamy jedne egzemplarz i nic do niego - dodał.

Dwa autobusy Scania CN112 i CN113, które w ubiegłym roku trafiły do Krakowa przeszły gruntowny remont. Został on przeprowadzony dla stowarzyszenia Svenska Omnibusfőreningen, skupiającego ok. 200 członków rozsianych po całej Szwecji, którzy opiekują się historycznymi pojazdami.

Autobusy zostały wyprodukowane w 1987 i 1999 roku. Nie można ich już zobaczyć na regularnych liniach w Sztokholmie. Potem były eksploatowane u innych przewoźników do 2013 roku. Młodszy autobus jest ostatnim egzemplarzem tego modelu wyprodukowanym przez Scanię. W obu przeprowadzono reparację układów hamulcowych, połączoną z wymianą wielu elementów gumowych i metalowych. Wykonano naprawę zawieszeń, układów chłodzenia, wymieniono skorodowane i uszkodzone elementy nadwozia i szyby. Pojazdy zostały także na nowo pomalowane.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania, dokładności i profesjonalizmu, z jakimi nasze autobusy Scania były odnawiane. Efekt prac jest absolutnie wyjątkowy i już nie możemy się doczekać momentu, kiedy te autobusy będą u nas - mówił Tommy Enefalk prezes stowarzyszenia Svenska Omnibusföreningen.

W zamian miłośnicy komunikacji w Krakowie dostali Scanię CR111M. Miłośnicy komunikacji ze Szwecji zdecydowali się go przekazać, bo mieli dwa takie modele.

Dla nas to niezwykła okazja do zdobycia modelu autobusu, który przez kilka lat był eksploatowany na ulicach Krakowa i którego brakowało w naszej kolekcji. Autobus pomimo swoich lat jest w dobrym stanie. Chociaż jest sprawny, wymaga prac, które muszą być przeprowadzone, aby bezpiecznie przewozić nim pasażerów. Mamy nadzieję, że uda się je szybko i sprawnie przeprowadzić - mówił Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu MPK SA w Krakowie.

Autobusy szwedzkiego producenta Scania są dobrze znane krakowskim pasażerom. Przez wiele lat MPK SA w Krakowie eksploatowało je na wielu liniach. Stacjonowały głównie w zajezdni Płaszów, gdzie przez pewien czas były jedyną marką eksploatowanych autobusów. Ostatni z autobusów Scania zjechał z ulic Krakowa w 2018 roku.