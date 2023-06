Promowanie wiedzy o nowotworach neuroendokrynnych było celem Festiwalu "Black or White", którego koncert finałowy odbył się w sobotę w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Grzegorz Turnau, Artur Andrus, Kabaret Hrabi, Olga Szomańska, Wojciech Myrczek i Prisca Agbo.

Kadr z nagrania koncertu finałowego / Marek Balawajder / RMF FM

Podczas festiwalu można było porozmawiać o nowotworach neuroendokrynnych m.in. z chirurgiem, onkologiem, endokrynologiem, medykiem nuklearnym, dietetykiem i innymi specjalistami.

Do niedawna uważano, że nowotwory neuroendokrynne występują bardzo rzadko. Wynikało to między innymi z trudności w ich rozpoznawaniu. Dzisiaj wiemy, dzięki stałemu postępowi wiedzy na ich temat, a także m.in. rozwojowi metod diagnostycznych, że występowanie NEN jest znacznie częstsze i przestają być one chorobami rzadkimi. Dążymy do tego by zwiększyć świadomość o możliwości występowania tych nowotworów nie tylko wśród pacjentów, ale także wśród lekarzy. Nowotwory te zwykle charakteryzują się powolnym wzrostem. Główną ich część stanowią nowotwory neuroendokrynne tzw. wysoko zróżnicowane, o relatywnie dobrym rokowaniu przy stosowaniu odpowiedniej terapii. Niecharakterystyczne objawy kliniczne lub wolno rozwijająca się choroba niepowodująca żadnych objawów powoduje, że czas od początku choroby do jej rozpoznania często jest bardzo długi - powiedziała RMF FM prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk kierownik Oddziału Klinicznego Endokrynologii, Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej.

Finał festiwalu

Koncert finałowy festiwalu "Black or White" odbył się w sobotę w Klubie Studio w Krakowie.

Drodzy artyści 7. edycji Festiwalu "Black or White", chciałam Wam serdecznie podziękować za Wasz udział w koncercie - powiedziała po wydarzeniu prof. Anna Sowa-Staszczak ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Jak zaznaczyła, "każdy stworzył coś niebywałego". Każdy dla nas był bardzo, bardzo ważny. Dziękuję Wam za to - dodała.