Kompostowniki dla mieszkańców. Z takim pomysłem wyszedł wicemarszałek małopolski, Józef Gawron. Nowy projekt będzie kosztować 2 mln złotych. Cel jest jeden - zwiększyć poziom recyklingu odpadów.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Rozpoczął się nabór wniosków pilotażowego programu samorządu woj. małopolskiego. Ma on polegać na zakupie przez gminy kompostowników dla mieszkańców.

Dla wielu gmin to wymagające zadanie i dlatego warto podjąć starania o ograniczenie ilości odpadów komunalnych. Obecnie samorządy są zobowiązane do recyklingu na poziomie co najmniej 35 proc. Do 2035 chcemy zwiększyć ten poziom do 65 proc. - zaznaczył wicemarszałek Gawron.

Zgodnie z założeniami programu gminy, które do niego przystąpią, otrzymają wsparcie finansowe z budżetu województwa na zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. Powinny one być zakupione i rozdysponowane wśród chętnych najpóźniej do końca listopada.

Wysokość wparcia finansowego będzie zależeć od udziału budynków jednorodzinnych w stosunku do wszystkich zamieszkałych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie danej gminy i będzie mieścić się w trzech przedziałach:

do 30 tys. zł,

do 40 tys. zł,

do 50 tys. zł.

Gminy zainteresowane udziałem mogą składać wnioski do 9 lutego br.