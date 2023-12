Prace renowacyjne na terenie byłego obozu KL Plaszow w Krakowie dobiegają końca. To jeden z etapów budowy muzeum w tym miejscu. W marcu 2024 roku zwiedzający będą mogli chodzić po wyremontowanych ścieżkach, zobaczą oznakowane ważne punkty oraz wystawę plenerową.

Pomnik Ofiar Faszyzmu w Krakowie / Stanisław Rozpędzik / PAP

Oficjalnie oddamy teren użytkownikom 15 marca, czyli w czasie zbiegającym się z rocznicą likwidacji krakowskiego getta - powiedziała w piątek Marta Śmietana z Muzeum Miejsca Pamięci KL Plaszow. Na 17 marca w Krakowie planowany jest Marsz Pamięci w 81-lecie likwidacji getta.

Renowacja poobozowego obszaru jest jednym z etapów budowania muzeum. Mimo trwających prac, mieszkańcy nadal przychodzą tu na spacery. Otwarcie terenu 15 marca będzie symboliczną, oficjalną uroczystością.

Od tego dnia mieszkańcy i turyści będą mogli chodzić odnowionymi, bezpieczniejszymi ścieżkami. Ważne punkty poznają dzięki specjalnemu oznakowaniu. Granice dwóch cmentarzy żydowskich zostały wyodrębnione betonowymi punktami, a teren placu apelowego otoczony jasną opaską żwirową.

Wyremontowany został obszar dookoła pomnika Ofiar Faszyzmu. Na poobozowym obszarze pojawiły się również ławki i kosze, a zwiedzający zobaczą tablice z regulaminem korzystania z terenu. Otwarta zostanie również wystawa przybliżająca historię; od 15 marca teren będzie można zwiedzać również z przewodnikiem.

Projekt nie przewiduje odtwarzania infrastruktury obozowej

Muzeum Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie, instytucja w budowie, formalnie zaczęło działać w 2021 roku i obejmuje obszar 37 ha powierzchni byłego obozu. Jest współprowadzone przez Gminę Miejską Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznaczyły na inwestycję 50 mln zł.

Zakończenie budowy Muzeum KL Plaszow planowane jest na koniec 2025 r. Projekt tego miejsca pamięci - jak podaje Muzeum - zakłada pozostawienie terenu dawnego obozu w możliwie niezmienionym i autentycznym stanie.

Przy ul. Kamieńskiego, na działce nieobjętej wpisem do rejestru zabytków, powstanie nowy budynek muzealny - tzw. Memoriał z wystawą stałą, poświęconą historii KL Plaszow, a także parking i park. Wyremontowany zostanie też Szary Dom - pierwotnie budynek administracyjny cmentarza krakowskiej gminy żydowskiej, a w czasie wojny zajęty przez administrację obozową. Projekt nie przewiduje odtwarzania infrastruktury obozowej.

Wstęp na teren poobozowy będzie bezpłatny.

Przez ostatnie trzy lata powstały: zespół muzealny, kompletna dokumentacja projektowa dla inwestycji, scenariusz i projekt wystawy stałej w Memoriale i Szarym Domu oraz program edukacyjny. Radzie Muzeum przewodniczy Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Niemcy zamordowali w KL Plaszow ok. 5-6 tys. osób

Niemiecki nazistowski obóz Plaszow został założony w październiku 1942 roku na terenie dwóch cmentarzy żydowskich. Początkowo funkcjonował jako obóz pracy, a od stycznia 1944 roku został przekształcony w obóz koncentracyjny.

Jego teren stale powiększano, z kilkunastu hektarów rozrósł się do 80 ha. Szacuje się, że przez cały okres funkcjonowania KL Plaszow Niemcy więzili tam ok. 30-40 tys. osób, a zamordowali - ok. 5-6 tys. Prochy ofiar rozsypano na terenie obozu.