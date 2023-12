Policyjny pościg za kierowcą auta osobowego na ul. Warszawskiej w Poznaniu. Funkcjonariusze w trakcie akcji oddali strzał ostrzegawczy. Mężczyzna został zatrzymany.

/ poznan_moment /

Do zdarzenia doszło dzisiaj ok. godz. 13. Kierujący osobowym audi jadąc ul. Warszawską nie zatrzymał się do kontroli policyjnej. Wcześniej przekroczył dopuszczalną prędkość.

Mężczyzna zaczął uciekać. Wtedy funkcjonariusze ruszyli w pościg za pojazdem, nadając sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania się.





W trakcie ucieczki kierujący zderzył się z innym pojazdem, a następnie porzucił swój samochód i zaczął uciekać pieszo. Policjanci goniąc go oddali strzał ostrzegawczy w powietrze - powiedział Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Obecnie trwają czynności, które mają wyjaśnić czym spowodowane było takie zachowanie mężczyzny i podjęta przez niego ucieczka.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.