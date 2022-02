Jedna z najstarszych wież widokowych w Małopolsce, znajdująca się na szczycie Mogielicy, najwyższego szczytu Beskidu Wyspowego zostanie wyremontowana dzięki współpracy okolicznych samorządów i województwa małopolskiego. Wstępny koszt inwestycji to ponad 980 tys. zł.

Panorama Beskidu Wyspowego / Shutterstock

Współpracę mającą na celu wyremontowanie obiektu, który po latach eksploatowania nie spełnia już wymogów technicznych i dalsze jego użytkowanie stało się niemożliwe, nawiązały z samorządem województwa małopolskiego gminy Beskidu Wyspowego: Dobra, Kamienica, Słopnice oraz powiat limanowski.

Jak podkreślił marszałek Witold Kozłowski, Beskid Wyspowy, ze swoim nietypowym ukształtowaniem terenu jest niezwykle atrakcyjnym obszarem turystycznym, a jego najwyższy szczyt Mogielica, z roku na rok, staje się coraz bardziej popularnym celem wycieczek turystycznych.



Wieża widokowa na Mogielicy powstała w 2008 roku - jej budowa była inicjatywą władz samorządowych Kamienicy, Słopnic i Dobrej. Obiekt ma 22 metry wysokości, przez co wystaje wysoko ponad korony drzew i zapewnia panoramę na to pasmo górskie.



Góra Mogielica usytuowana jest na splocie trzech gmin Kamienica, Słopnice oraz Dobra. Jest ona najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego (1171 m n.p.m.). Dzięki malowniczemu krajobrazowi oraz znakomitej topografii terenu, Mogielica od dawna jest celem wycieczek turystycznych.



Beskid Wyspowy to część Beskidów Zachodnich, położona między doliną Raby a Kotliną Sądecką w Małopolsce. Charakterystyczną cechą tego regionu jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1 tys. km kw. Beskid Wyspowy oferuje ponad 500 km szlaków do uprawiania turystyki pieszej.



Zgodnie z turystyczną tradycją nazwę "Beskid Wyspowy" wymyślił jeden z najsłynniejszych propagatorów turystyki pieszej prof. Kazimierz Sosnowski (1875-1954) podczas wycieczki z grupą młodzieży na górę Ćwilin. Turystyczny przekaz mówi, że miało się to stać wcześnie rano, gdy przy wschodzącym słońcu z mgły wyłaniały się tylko wierzchołki pobliskich gór, przypominając wyspy na szarym morzu.