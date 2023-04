Kiedy mieszkańcy bloku przy ul. Fieldorfa-Nila w Krakowie zobaczyli przed swoimi oknami 10-metrowy betonowy blok akustyczny, zaczęli protestować. Jak się okazuje - skutecznie. Trwa rozbiórka betonowego muru, który miał chronić mieszkańców przed hałasem budowanej właśnie linii tramwajowej od Górki Narodowej. W tej sprawie interweniowało również RMF FM.

Betonowe ekrany akustyczne miały wysokość 10 metrów / Beata Kaczmarek / Gorąca Linia RMF FM

Ekran akustyczny miał chronić przed nadmiernym hałasem z pętli autobusowej i tramwajowej oraz powstającego właśnie parkingu. Mieszkańcy to rozumieją. Mieli jednak nadzieję na coś bardziej subtelnego.

Postawiono nam betonowy mur przed oknami, sięgający 2 piętra, ma około 10 metrów wysokości - przyznaje pan Łukasz mieszkaniec bloku przy ul. Fieldorfa-Nila w Krakowie, który dodaje, że wspólnie z sąsiadami próbowali się dowiedzieć, dlaczego do ekranu akustycznego nie wykorzystano przeźroczystego materiału.

Trwa rozbiórka betonowego muru / Beata Kaczmarek / Gorąca Linia RMF FM

Od osób trzecich dowiedzieliśmy się, że w projekcie informacji o tym, jakie mają być wypełnienia ekranów, nie było - teraz wiemy dlaczego. To zaczyna wyglądać jak getto po prostu. W XXI wieku budowa czegoś takiego, to naprawdę nie mieści nam się w głowie. Do tego muru można dołożyć tylko drut kolczasty i wieżyczki strażnicze na górze - mówił w rozmowie w RMF FM oburzony pan Łukasz.

Chociaż Zarząd Inwestycji Miejskich zapewnił, że wszystko wykonywane było zgodnie z wydaną decyzją środowiskową, a teren ten zmieni się po zakończeniu inwestycji. Część ekranów miała zostać obsadzona bluszczem, a w pobliżu pojawią się drzewa i roślinność, to ekrany akustyczne zostaną zmienione już teraz.

Trwa rozbiórka betonowego muru, a w jego miejsce stawiana jest konstrukcja z metalowej siatki.