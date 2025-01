Grupa pseudokibiców wtargnęła na stadion w trakcie meczu sparingowego Sandecji z Resovią w Nowym Sączu (woj. małopolskie). Właśnie wtedy miało dojść do pobicia wiceprezesa Sandecji, Miłosza Jańczyka. Zdarzenie potwierdziła RMF FM policja. Klub wydał oświadczenie w tej sprawie.

Zdj. poglądowe / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło w sobotę w południe w trakcie meczu sparingowego Sandecji z Resovią.

Na stadion w Nowym Sączu wtargnęła grupa pseudokibiców, która miała dotkliwie pobić wiceprezesa klubu Sandecja.

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu przy ul. Siedleckiego podczas odbywającego się meczu, na stadion wtargnęła grupa osób, która zakłóciła porządek publiczny. Poszkodowany został wiceprezes klubu Sanecja. Obecnie policjanci wykonują z nim czynności zmierzające do ustalenia przebiegu tego zdarzenia. Ze względu na trwające działania to wszystko, co możemy teraz przekazać - powiedział RMF FM Rafał Knapik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Wieczorem Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. wydał oświadczenie w tej sprawie.

"MKS Sandecja S.A. będzie dążyła do pełnego wyjaśnienia sprawy, którą obecnie zajmują się odpowiednie służby oraz wyciągnięcia stosownych konsekwencji. Jednocześnie Klub potępia wszelkie formy agresji, które nie powinny mieć miejsca w sporcie. Podkreślamy, że działania tego typu są niedopuszczalne. Priorytetem Klubu na chwilę obecną jest wyjaśnienie sprawy oraz zapewnienie wsparcia naszemu Wiceprezesowi, któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Miłosz trzymaj się, masz nasze pełne wsparcie" - można w nim przeczytać.