W jubileuszowej edycji Cracovia Maraton wystartuje w niedzielę 6,3 tys. osób. Start zaplanowano na godz. 9 na Rynku Głównym w Krakowie. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć ze zmianami i utrudnieniami w ruchu. Sprawdź, które ulice będą zamknięte.

19. Cracovia Maraton w 2022 roku / Józef Polewka / RMF FM

Trasa maratonu wyznaczona została ulicami krakowskiego Starego Miasta, ale uczestnicy zawodów pojawią się także w Nowej Hucie.

20. Cracovia Maraton wystartuje w niedzielę. O g. 8.40 wyruszą osoby na wózkach, a o g. 9.00 wystartują biegacze.

Trasa tegorocznego maratonu w dużej mierze pokrywa się z ubiegłoroczną. Jest tylko kilka niewielkich zmian, wśród nich przesunięcie startu i mety bliżej Kościoła Mariackiego. Biegacze zobaczą na trasie nie tylko Wawel, Sukiennice czy budowle sakralne, ale charakterystyczne dla Krakowa obiekty i miejsca: Tauron Arenę Kraków, Centrum Kongresowe ICE Kraków i kładkę im. Ojca L. Bernatka i plac Centralny im. Ronalda Reagana.

Kierowcy poruszający się w niedzielę po Krakowie muszą się spodziewać utrudnień. Największe z wydarzeń, 20. Cracovia Maratonu poprowadzony zostanie 42 km trasą głównymi ulicami Krakowa. W związku z tym planowane jest czasowe wyłączanie z ruchu wielu krakowskich ulic.

Lista zamkniętych ulic

Zamknięcia ulic lub ich fragmentów w dniu 23.04.

Od godz. 6:00 do 18:00:

- Rynek Główny, ul. Grodzka,

Od godz. 7:30 do 15:00 pozostałe ulice na trasie biegu, w tym:

- Plac Wszystkich Świętych, ul. św. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Powiśle z korytarzem wyjazdowym z parkingu podziemnego na Placu Na Groblach w stronę ul. Zwierzynieckiej),

- ul. Zwierzyniecka od ul. Retoryka,

- al. Krasińskiego zamknięta w obu kierunkach,

- al. Mickiewicza zamknięta (od ul. Piłsudskiego do ul. Czarnowiejskiej), utrzymanie relacji Czarnowiejska – Czarnowiejska i Czarnowiejska – al. Mickiewicza tylko w kierunku Placu Inwalidów. Wyjazd z ul. Piłsudskiego (i ulic do niej dochodzących) w kierunku Warszawy ul. Garncarską, ul. Krupniczą i korytarzem w al. Mickiewicza w kierunku al. Słowackiego. Wyjazd z ulic: Olendry, Kadrówki, Ingardena będzie możliwy do ul. Reymonta korytarzem pod prąd zachodnią jezdnią al. Mickiewicza do ul. Reymonta.

- al. 3 Maja zamknięta od 22.04.2023 r. od godz. 6:00,

- ul. Piastowska zamknięta ( pomiędzy al. 3 Maja a ul. Królowej Jadwigi),

- dojazd do posesji przy ul. Królowej Jadwigi i ulic do niej przyległych na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Piastowskiej w dn.23.04.2023 r. będzie możliwy w godz.7:00-14:00 przez teren placu budowy ul. Królowej Jadwigi (wjazd od ul. Jesionowej i od ul. 28 Lipca 1943),

- al. Focha zamknięta,

- ul. Konopnickiej, Most Dębnicki: zamknięta jezdnia w stronę centrum oraz wyłączony lewy pas w kierunku tunelu. Wyjazd z ul. Kościuszki tylko w prawo na Most Dębnicki do ul. Madalińskiego. Brak wyjazdu z ul. Orawskiej do ul. Konopnickiej (komunikacja ulicami: Długosza i Kalwaryjską). Wyjazd z ul. Zamkowej będzie możliwy wygrodzonym buspasem pod prąd do Ronda Grunwaldzkiego,

- brak możliwości wyjazdu z ul. Ludwinowskiej na ul. Konopnickiej, pozostawienie komunikacji ul. Barska – ul. Ludwinowska, wyjazd z ulic: Ludwinowskiej, Zatorskiej i Tureckiej oraz z osiedla przy ul. Ludwinowskiej będzie możliwy wygrodzonym korytarzem w kierunku ul. Długosza);

- ul. Rollego przy ul. Długosza,

- ulice: Staromostowa, Brodzińskiego, Nadwiślańska, Solna, Zabłocie, łącznice pod Mostem Kotlarskim,

- ulice: Dekerta, Portowa,

- ul. Stoczniowców, ul. Ofiar Dąbia – korytarz dojazdowy od ul. Nowohuckiej do ul. Bajecznej dla mieszkańców osiedla Na Dąbiu,

- al. Pokoju (południowa jezdnia od ul. Ofiar Dąbia do ul. Lema) z korytarzem wyjazdowym od ul. Widok, prowadzącym w kierunku Ronda Dywizjonu 308),

- al. Pokoju – północna jezdnia od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Świtezianki,

- ul. Lema z korytarzem wyjazdowym po wschodniej stronie w kierunku al. Pokoju,

- al. Jana Pawła II – południowa jezdnia od ul. Lema do Ronda Czyżyńskiego z korytarzem wyjazdowym od ul. Wysockiej do ul. Nowohuckiej,

- Rondo Czyżyńskie, utrzymane tylko relacje w prawo z al. Pokoju i z ul. Bieńczyckiej,

- Plac Centralny – przejazd tylko w relacji al. Solidarności – al. gen. Andersa,

- z al. Jana Pawła II tylko skręt w prawo w ul. Klasztorną (ul. Ptaszyckiego zamknięta),

- ul. Ptaszyckiego – obie jezdnie od ul. Klasztornej do drugiej przełączki, zostaje utrzymany dojazd i wyjazd do/z ul. Bardosa od węzła S7 Kraków Nowa Huta,

- al. Jana Pawła II – północna jezdnia od ul. Bulwarowej do Ronda Czyżyńskiego,

- ul. Miedziana.

Szczegółowe informacje o zmianach w ruchu znajdziesz tutaj>>>>

Utrudnień i zmian w kursowaniu autobusów i tramwajów muszą spodziewać się też pasażerowie komunikacji miejskiej. Tutaj sprawdzisz jakie wprowadzono zmiany>>>>>



Do startu w obecnej edycji maratonu zapisała się rekordowa liczba uczestników - 6300 z 54 krajów. Oprócz Polaków najwięcej biegaczy zgłosiło się ze Słowacji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Przed rokiem wystartowało 3 011 zawodniczek i zawodników, ale obowiązywał limit uczestników. Zwyciężyli Kenijczyk David Metto i Mołdawianka Lilia Fisikovici, którzy w tym roku również pojawią się w Krakowie.