Kolejne ośrodki, wspierające dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym będą od listopada bezpłatnie świadczyć usługi w Małopolsce. Leczenie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, który zawarł umowy z poradniami m.in. w Krakowie, Wadowicach i Nowym Targu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zależy nam, żeby dostęp dzieci i młodzieży do opieki psychiatrycznej był jak najłatwiejszy. Dzięki kolejnym umowom, najmłodsi pacjenci zyskają dodatkowe placówki, blisko swojego miejsca zamieszkania, gdzie będą mogli zgłosić się po potrzebną pomoc - mówi Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.

W przypadku dzieci i nastolatków, zmagających się z kryzysem psychicznym, pierwszą pomoc zapewniają ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Są one tzw. pierwszym poziomem referencyjnym. Oferują one m.in. porady psychologiczne, psychoterapię indywidualną i rodzinną. Od listopada do listy takich ośrodków w Małopolsce dołączyły:

EURO-MEDICA sp. z o.o. , Kraków, ul. Głowackiego 4/9

ALLMEDICA sp. z o.o. , ul. Zakopiańska 2a/LU3.

Od początku miesiąca dłuższa jest także lista lecznic z drugiego poziomu referencyjnego. Te placówki oferują wsparcie także tym pacjentom, którzy wymagają ambulatoryjnej pomocy lekarzy psychiatrów. Dzięki dodatkowym kontraktom z tego rodzaju opieki będą mogły skorzystać dzieci i młodzież m.in. z powiatów wadowickiego, chrzanowskiego, gorlickiego czy nowotarskiego. Trzy nowe centra poprowadzi ALLMEDICA sp. z o.o.:

Wadowice, ul. Konstytucji 3 maja 4

Nowy Targ, ul. Kowaniec 2a

Mszana Dolna, ul. Władysława Orkana 10

W Małopolsce działa obecnie na obu poziomach 46 placówek wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym (32 to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej i 11 centrów zdrowia psychicznego).