Dzisiaj (24 października) rozpoczynają się 27. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Potrwają do 27 października. Wydarzenie co roku cieszy się ogromną popularnością. W tegorocznej edycji udział weźmie ponad 470 wystawców oraz ponad 800 autorów z kraju i zagranicy. Sprawdź jak najlepiej dojechać do EXPO.

/ Materiały prasowe "Zrzućcie maski! Zwykłymi stańcie się ludźmi!” Dzisiaj w Krakowie rusza wielkie święto książek. Mottem 27. Międzynarodowych Targów Książki, przypadających w obchody 120. rocznicy urodzin Witolda Gombrowicza jest cytat z utworu „Operetka” – „Zrzućcie maski! Zwykłymi stańcie się ludźmi!”. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie są miejscem spotkań z literaturą z różnych stron świata, przestrzenią dla dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego, platformą wymiany pomysłów, myśli, doświadczeń i poglądów, miejscem gdzie każdy może być sobą. Tegoroczna edycja targów, jak co roku, odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 w dniach 24–27 października w godz. 10.00–17.00 w czwartek i niedzielę oraz 10.00–19.00 w piątek i sobotę. Informacje praktyczne Jak informują organizatorzy, na terenie obiektu, w którym odbędą się targi znajduje się płatny parking. Dodatkowo do dyspozycji zwiedzających udostępniona zostanie stacja rowerowa i parking dla hulajnóg. Organizatorzy zachęcają jednak do skorzystania z komunikacji miejskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie EXPO Kraków znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, obsługiwane przez kilka linii autobusowych i tramwajowych. Zmiany w organizacji ruchu W tym roku uczestnicy targów muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Centralnej i Nowohuckiej. Trwa tam remont. Skrzyżowanie jest zamknięte dla ruchu pojazdów, natomiast w pełni dostępne dla ruchu pieszego. Dla tych, którzy zdecydują się w tych dniach na podróż samochodem, dostępne są trzy trasy, które pozwolą ominąć zamknięty fragment ul. Centralnej: od ul. Nowohuckiej - należy kierować się ulicami Ciepłowniczą, Skręconą i Galicyjską

od ul. Podbipięty - dojazd prowadzi ulicami Na Załęczu, Ciesielskiego, Centralną i Galicyjską

od al. Pokoju - można dotrzeć ulicami Centralną i Galicyjską Zmiany w komunikacji miejskiej W związku z wydarzeniem zostaną zmienione rozkłady jazdy wybranych linii autobusowych. Dziś i jutro, 24 i 25 października, linie autobusowe nr 174, 178 i 578 będą kursować według specjalnych rozkładów jazdy z częstotliwością zwiększoną do 15 minut w okresie międzyszczytowym.

W weekend, 26 i 27 października, linie autobusowe nr 148 i 174 będą kursować według specjalnych rozkładów jazdy z częstotliwością zwiększoną do 15 minut w godz. od ok. 9.30 do 19.00 w sobotę oraz w godz. od ok. 9.30 do 17.00 w niedzielę.



