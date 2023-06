Otwarcie Parku Szymborskiej w Krakowie to okazja do obcowania nie tylko z poezją polskiej noblistki, ale także sztuką uliczną. 2 lipca o godzinie 10 przy Dolnych Młynów odbędzie się wernisaż z udziałem świetnych artystów, którzy zaprezentują swoje prace stworzone na bazie własnej interpretacji wierszy Wisławy Szymborskiej.

/ RMF FM

Już w niedzielę w Krakowie odbędzie się wiele wydarzeń związanych z setną rocznicą urodzin Wisławy Szymborskiej. Oprócz otwarcia parku jej imienia w centrum stolicy Małopolski, tuż obok bo przy ulicy Dolnych Młynów, zaprezentowane będą specjalne grafiki, nawiązujące do twórczości noblistki. Zostaną namalowane na ogrodzeniu i będą mieć ponad 300 metrów kwadratowych powierzchni.

Ideą projektu jest oddanie hołdu Wisławie Szymborskiej i stworzenie dialogu słowa ze sztuką uliczną. Opiekę nad wernisażem sprawuje sam Michał Rusinek - prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Nigdzie nie jest powiedziane, że obrazy można znaleźć wyłącznie w muzeach, a wiersze - tylko w książkach. Nie czujmy się bezpieczni, bo poezja i sztuka może nas zaatakować znienacka, na przykład na płocie przy ulicy, którą od lat codziennie chodzimy lub jeździmy do pracy czy do szkoły. A kiedy już nas zaatakuje, to zatrzymajmy się na chwilę. Przeczytajmy wiersz, przyjrzyjmy się obrazowi. Uśmiechnijmy się lub zamyślmy. I wspomnijmy wielką i skromną zarazem poetkę, laureatkę Nagrody Nobla, która jeszcze niedawno chodziła tą samą ulicą - mówi Michał Rusinek.

W wernisażu, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 10 przy Dolnych Młynów 10 w Krakowie, wezmą udział wybitni artyści. Wydarzenie jest bezpośrednio związane z otwarciem Parku Szymborskiej przy ul. Karmelickiej w Krakowie.

Opiemme - pochodzący z Włoch twórca street art’owy, słynący z tworzenia poezji publicznej. Jego dzieła można podziwiać w Paryżu, Barcelonie, Turynie czy Sewilli.

Alicja Biała - artystka pracująca w różnych technikach i skalach, absolwentka The Royal Drawing School w Londynie z tytułem magistra The Royal College of Art.

Marcin Maciejowski - malarz i rysownik, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, laureat nagrody Paszportu Polityki.

Bolesław Chromry - rysownik, malarz, ilustrator i poeta. Autor powieści graficznych i wystaw.

Pomysłodawcą akcji jest Noho Investment.

Chcemy wprowadzić w przestrzeń miejską element sztuki. Po sąsiedzku powstaje park Wisławy Szymborskiej. Stąd idea żeby poezję naszej wybitnej noblistki zinterpretować za pomocą obrazów i rysunków. Zaprosiliśmy do współpracy wybitnych artystów polskich i zagranicznych. Realizujemy tę wystawę na ogrodzeniu inwestycji. Pozostawiliśmy artystom swobodę wyboru. Chcieliśmy, żeby każdy z nich zainspirował się poezją Szymborskiej i przedstawił własne przemyślenia dotyczące jej twórczości - mówi Dawid Sporysz z Noho Investment - właściciela nieruchomości przy Dolnych Młynów 10.