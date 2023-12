Wobec czterech andrychowskich funkcjonariuszy wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do uchybień proceduralnych – poinformowała policja. Chodzi o poszukiwania 14-letniej Natalii z Andrychowa. Dziewczynka kilka godzin siedziała w pobliżu jednego ze sklepów, po przewiezieniu do szpitala zmarła.

W pobliżu miejsca, gdzie znaleziono dziewczynkę płoną znicze / Art Service / PAP

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zlecił kontrolę, czy działania andrychowskich policjantów były prawidłowe. Równolegle czynności wyjaśniające rozpoczęło także Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji.

Policja poinformowała dziś, że przeprowadzono analizę zabezpieczonych nagrań z kamer monitoringu i odtworzono wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone w tej sprawie. Analizowano także materiały policjantów, które powstały w związku z tym zdarzeniem, prawidłowość wydawanych i realizowanych poleceń oraz proces podejmowania decyzji.

Kontrolerzy potwierdzili, że funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Andrychowie podjęli szereg czynności. Były to m.in. sprawdzenia szpitali, rozesłanie informacji do jednostek ościennych o poszukiwaniu nastolatki oraz kontakt z lokalnym przewoźnikiem autobusowym i sprawdzenia w bazach danych.

Policjanci sporządzili również wniosek do KWP w Krakowie o zlokalizowanie numeru telefonu dziewczynki i zdecydowali o wcześniejszym wezwaniu do służby przewodnika z psem tropiącym, który tego dnia miał zacząć pracę dopiero po południu. Sporządzono także komunikat o poszukiwaniach, który został rozesłany do mediów i zamieszczony na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.



Prawdopodobieństwo uchybień proceduralnych

"Podczas drobiazgowej analizy tych działań, w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających zauważono jednakże, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do uchybień proceduralnych. W związku z tym, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec 4 andrychowskich policjantów" - poinformowała policja.

Śledztwo w sprawie śmierci dziewczynki prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 14-latki z Andrychowa (woj. małopolskie) we wtorek 28 listopada. Dziewczynka miała jechać do pobliskich Kęt. Rano zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest.

Rodzic zgłosił sprawę policji, jednak czekał w komisariacie godzinę, zanim podjęto działania. Dziewczynka została znaleziona ok. 500 m od komisariatu przez kolegę jej ojca. Siedziała na tyłach sklepu. W stanie głębokiej hipotermii została przewieziona do szpitala i mimo natychmiastowej pomocy udzielonej przez lekarzy-specjalistów zmarła.

Bezpośrednio po tych zdarzeniach pojawiły się wątpliwości, co do działań policjantów w tej sprawie. Policyjne dochodzenie w tej sprawie dotyczy m.in. kwalifikacji zgłoszenia o zaginięciu dziecka. Policjant, który rozmawiał z ojcem nastolatki, przypisał jego zawiadomienie do kategorii tak zwanych "zaginięć opiekuńczych". One mają niski status w policyjnej hierarchii. W rzeczywistości to zgłoszenie powinno mieć najwyższy priorytet - z "zagrożeniem życia". Wtedy stosuje się inne procedury.

Rozmowa dyżurnego z ojcem dziewczynki trwała 45 minut. W tym czasie mężczyzna miał być bardzo zdenerwowany, co chwila odchodził i telefonicznie kontaktował się z członkami rodziny. Po odebraniu zgłoszenia ojciec przez kilkadziesiąt minut rozmawiał z dochodzeniowcem. Poszukiwania ruszyły dopiero koło południa.

Dziś (5 grudnia) w Andrychowie odbędzie się pogrzeb Natalii. Ceremonia rozpocznie się o g. 13.00 mszą św. w kościele pw. św. Macieja.