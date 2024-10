Dynia hokkaido, dynia piżmowa, makaronowa, a może bananowa? W Polsce rozpoczął trwa sezon dyniowy. Mamy jesień, a zatem w sklepach króluje kolor pomarańczowy. Reporterka RMF FM Agata Guz wybrała się w nietypowe miejsce – farmę dyniową w podkrakowskiej Modlnicy.

Farma dyniowa w Modlnicy / Agata Guz / RMF FM

Dynie coraz częściej można zauważyć w sklepach i na targach, ale pojawiają się też jako ozdoby w kawiarniach, restauracjach, a nawet miejscach pracy. W Modlnicy w Małopolsce sezon rozpoczęła też farma dyniowa.

Rodziny, które nas odwiedzają, ubierają się na pomarańczowo, a nawet przebierają się za dynie. Moda, która przyszła do nas zza oceanu, jest tu bardzo widoczna. Jesień zwykle kojarzy się z ponurą deszczową aurą, a kolor pomarańczowy zdecydowanie ją rozświetla - powiedziała reporterce RMF FM Agacie Guz Anna Calik-Kaczor z farmy dyniowej w małopolskiej Modlnicy.

Tu są setki, może nawet tysiące dyń. To na pewno dodaje koloru i powoduje uśmiech, szczególnie w ponure, jesienne dni - podkreślił jeden z gości farmy.

Dynia idealnie sprawdza się w kuchni. Najbardziej popularne potrawy to m.in. zupa dyniowa, ciasto o smaku dyni, ale także frytki, hummusy czy makarony z dyni. Coraz więcej osób wykorzystuje pomarańczowe warzywo podczas gotowania.

Będziemy dynie dekorować i gotować. Najczęściej gotuję zupy dyniowe - z imbirem i cynamonem są niezwykle rozgrzewające. Chętnie przyrządzam też zapiekaną dynię, a w tym roku chcę spróbować upiec ciasto dyniowe - mówiła jedna z odwiedzających modlnicką atrakcję.

Różnorodność odmian, smaków i rozmiarów

Najbardziej popularna jest dynia zwyczajna, ale coraz więcej osób sięga też po inne odmiany.

Mamy tu na przykład dynię muscat. To dynia zielona z zewnątrz, ale w środku to jedna z najbardziej pomarańczowych dyń, ma bardzo mało pestek i mnóstwo miąższu. Świetnie nadaje się do zup i do wypieków - mówiła reporterce RMF FM Wiktoria Michałowska, związana z farmą w Modlnicy.

W Polsce dynie ważą średnio ok. 1-3 kg. Największa wyhodowana dynia na świecie miała 1247 kg. Została zaprezentowana na mistrzostwach świata w Kalifornii.