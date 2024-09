Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) opublikowało właśnie najbardziej szczegółową mapę Drogi Mlecznej w podczerwieni, zawierającą ponad 1,5 miliarda obiektów. To owoc badań prowadzonych za pomocą należącego do ESO teleskopu VISTA, który monitorował centralne obszary naszej Galaktyki przez ponad 13 lat. Ten największy w historii projekt obserwacyjny ESO przyniósł 500 terabajtów danych. "Dokonaliśmy tak wielu odkryć, że na zawsze zmieniliśmy spojrzenie na naszą Galaktykę" - przekonuje Dante Minniti, astrofizyk z Universidad Andrés Bello w Chile, który kierował całym projektem.

Fragmenty nowej mapy Drogi Mlecznej w podczerwieni. Na zdjęciach widać (od lewej do prawej i z góry na dół): mgławice NGC 3576, NGC 6357, Messier 17, NGC 6188 oraz gromady Messier 22 i NGC 3603 / Materiały prasowe

Jak informuje ESO - rekordowa mapa zawiera 200 tysięcy obrazów uzyskanych za pomocą podczerwonej kamery VIRCAM, zainstalowanej na teleskopie VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) zlokalizowanym w Paranal Observatory w Chile. Jego głównym zadaniem jest wykonywanie dużych map nieba, kamera VIRCAM umożliwia spojrzenie przez warstwy zalegającego w naszej Galaktyce gazu i pyłu, wychwytuje promieniowanie z najbardziej ukrytych rejonów Drogi Mlecznej. To otwiera unikatowe okno na nasze galaktyczne otoczenie.

Obszar nieba objęty obserwacjami ESO/VVVX survey / ESO/VVVX survey / Materiały prasowe

Opublikowana mapa obejmuje obszar nieba odpowiadający 8600 tarczom Księżyca, zawiera około 10 razy więcej obiektów niż poprzednia taka mapa, opublikowana w 2012 roku. Są tam między innymi młode gwiazdy, trudne do zobaczenia ze względu na otaczające je chmury pyłu, gromady kuliste składające się z milionów starszych gwiazd, widać także względnie chłodne obiekty, jak brązowe karły, czy planety, które nie krążą wokół żadnej konkretnej gwiazdy.

VISTA jest największym teleskopem dedykowanym do przeglądów nieba / Materiały prasowe

Badania rozpoczęły się w 2010 roku, zakończyły w 2023 i objęły w sumie 420 nocy. Wielokrotna obserwacja tych samych wycinków nieba pozwoliła nie tylko określić położenie danych obiektów, ale też prześledzić trajektorie ich ruchu i ewentualne zmiany jasności. To pozwoliło z kolei opracować listę obiektów, których jasność zmiania się okresowo i mogą być dzięki temu wykorzystane jako kosmiczne wzorce do pomiaru odległości.

Dzięki temu opracowano trójwymiarową mapę wewnętrznych rejonów Drogi Mlecznej, dotychczas przesłanianych przez kosmiczny pył. Badacze byli też w stanie śledzić ruch szybko poruszających się gwiazd, wyrzuconych z centrum Galaktyki po bliskim spotkaniu z czającą się tam supermasywną czarną dziurą.

Zdjęcie w podczerwieni mgławicy NGC 6188, oddalonej od nas o około 4100 lat świetlnych, w gwiazdozbiorze Ołtarza. / ESO/VVVX survey / Materiały prasowe

Najnowszą mapę opisano w publikacji na łamach czasopisma "Astronomy & Astrophysics", w sumie ta seria obserwacji z pomocą teleskopu VISTA doprowadziła do publikacji ponad 300 artykułów naukowych. ESO planuje teraz modernizację teleskopu VISTA z pomocą nowego instrumentu 4MOST, a teleskop VLT (Very Large Telescope) otrzyma instrument MOONS. Dzięki nim będzie można badać widma milionów z tych obiektów i oczekiwać niezliczonych nowych odkryć.