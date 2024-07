Rozpoczęły się obrady małopolskiego sejmiku podczas, którego radni podejmą kolejną próbę wyboru marszałka województwa. Kandydatem PiS, które wygrało wybory, nadal jest były wojewoda małopolski, poseł Łukasz Kmita. Nie wiadomo, kto będzie jego kontrkandydatem.

Sejmik małopolski / Art Service / PAP

To już szósta sesja sejmiku. Podczas poprzednich czterokrotnie odbywały się głosowania w sprawie wyboru marszałka i w żadnym z nich Łukasz Kmita nie uzyskał wymaganej większości (20 z 39 głosów). Wczoraj wieczorem Kmita miał poparcie 16 radnych, a kandydat Trzeciej Drogi i KO Krzysztof Jan Klęczar - 19.

Od wielu dni trwa poszukiwanie kandydata, które mógłby uzyskać szersze poparcie. W kuluarach, nieoficjalnie, mówi się, że takim kandydatem może być dotychczasowy marszałek z PiS Witold Kozłowski, ale nie wiadomo, czy właśnie jego nazwisko dziś padnie.

Tuż przed sesją kluby radnych uzgadniały jeszcze swoje stanowiska.

Kaczyński: bunt to działanie na korzyść obecnej władzy

Przed południem do sytuacji w małopolskim sejmiku odniosła się w mediach społecznościowych poseł Małgorzata Wassermann, która przypomniała, że prezes Partii i kierownictwo PiS jednogłośnie wskazało na Łukasza Kmitę. "To wprost wynika ze statutu. Ale chce, żebyście Państwo wiedzieli, że stało się to również na naszą prośbę - zdecydowanej większości posłów i senatorów PiS z Małopolski" - podkreśliła.