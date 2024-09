Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszczęło procedurę odwołania prof. Piotra Borka z funkcji rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przyczyną ma być „rażące lub uporczywe naruszanie prawa”.

Prof. Piotr Borek / Łukasz Gągulski / PAP

Jak poinformowała w środę rzeczniczka prasowa MNiSW Natalia Żyto, minister nauki 2 września podpisał zawiadomienie do rektora UKEN o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie odwołania prof. Borka z funkcji rektora tej uczelni.



"Podstawę do wszczęcia postępowania stanowi zarzut rażącego lub uporczywego naruszania prawa" - przekazała rzeczniczka. Jednocześnie minister nauki wystąpił do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) o wydanie opinii w sprawie.





Zgodnie z art. 432 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce "jeżeli rektor rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa, minister może go odwołać, po zasięgnięciu opinii RGNiSW oraz właściwej konferencji, o której mowa w art. 329 ust. 1 pkt 2-4".





Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało doręczone uczelni 3 września. UKEN ma przedstawić swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie w czwartek na briefingu prasowym.

Konflikt w murach uczelni

Prof. Piotr Borek drugą kadencję rektora UKEN rozpoczął 1 września, ma ona potrwać do końca sierpnia 2028 r. Kolegium elektorów wybrało go w marcu. Był to jedyny kandydat na stanowisko rektora.

Jego kontrkandydat dr hab. Piotr Trojański został wykluczony przez radę uczelni z powodu - jak uzasadniono - braku uzyskania przez niego wystarczającej liczby głosów do kwalifikacji do wyborów.





Według samego Trojańskiego i części pracowników uczelni wpływ na taką decyzję uczelni miał konflikt, w jaki Trojański, jako przewodniczący związku zawodowego, miał popaść z rektorem Borkiem. Zdaniem Trojańskiego ok. 100 pracowników UKEN straciło pracę, część z nich to przeciwnicy Zjednoczonej Prawicy.

Niedoszły kandydat na rektora wskazywał także na, prawdopodobną jego zdaniem, uległość polityczną prof. Borka i liczne, w jego opinii, wizyty polityków Zjednoczonej Prawicy w uczelni. Rektor Borek twierdził, że nie miał wpływu na decyzję rady uczelni i także dla niego była ona zaskakująca.



Piotr Borek jest historykiem literatury, profesorem nauk humanistycznych. Zanim został rektorem w 2020 r., był dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych, a jeszcze wcześniej dziekanem Wydziału Filologicznego i dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. W latach 2004-2016 kierował jedynymi w Polsce studiami podyplomowymi z zakresu romologii - Romowie w Polsce - historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne.

Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. Ma w dorobku ponad 200 publikacji. Za pracę doktorską "Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach" otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2001).