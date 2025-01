Rakieta Falcon 9 została we wtorek wystrzelona z bazy Vandenberg w Kalifornii, wynosząc na orbitę 131 ładunków, wśród których znalazł się najmniejszy polski satelita, HYPE, stworzony przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

/ AGH Kraków / Materiały prasowe

Lot rozpoczął się ok. godz. 20 czasu polskiego. Separacja pierwszego członu rakiety przebiegła prawidłowo, po czym wylądował on w bazie SpaceX LZ-4 (Landing Zone 4). Wystrzelenie rakiety można było oglądać online.

HYPE to pierwszy satelita w pełni stworzony przez studentów, jak również najmniejszy zbudowany do tej pory w Polsce - poinformowali przedstawiciele uczelni. Opracowany został w ramach Koła Naukowego SatLab AGH we współpracy z Centrum Technologii Kosmicznych AGH. Urządzenie jest satelitą standardu PocketQube o wymiarach 5 x 5 x 5 cm.

Jak wyjaśnił Jan Rosa, członek zarządu koła SatLab AGH, HYPE ma być wyniesiony na orbitę na wysokość 525 km, gdzie rozpocznie swoją pionierską misję; na orbicie docelowej znajdzie się w środę, a w ciągu 5-10 dni zostanie oddzielony od reszty statku D-Orbit i wyrzucony z kapsuły w przestrzeń kosmiczną.

Po oddaleniu się od pozostałych satelitów rozpocznie się sekwencja rozłożenia, która będzie polegała na zwolnieniu mechanizmu zabezpieczającego anteny i selfie sticka. Wtedy zaczynamy procedurę nawiązywania komunikacji i uruchomienia podsystemów - wskazał Rosa.

Urządzenie o licznych możliwościach technologicznych i edukacyjnych

Według niego, konstruktorzy z AGH opracowali urządzenie o licznych możliwościach technologicznych i edukacyjnych. Posiada ono miniaturowy spektrometr umożliwiający obserwację Ziemi. Pozwoli to na ocenę zanieczyszczenia światłem, pyłami wulkanicznymi, a także obserwację degradacji obszarów leśnych. Wykrywanie emisji gazów i pyłów da możliwość modelowania wpływu aktywności wulkanicznej na środowisko oraz zdrowie ludzi. Obserwacje degradacji lasów mogą pomóc monitorować wylesianie, a także oceniać skuteczność działań ochronnych. Dane z HYPE mogą zostać wykorzystane w ramach projektów badawczych, posłużyć do nauki metod analizy danych przestrzennych i spektroskopii.

/ AGH Kraków / Materiały prasowe

"Dzięki tym badaniom studenci zdobędą bezcenne doświadczenie w projektowaniu oraz realizacji misji kosmicznych" - zaznaczyli twórcy.

W ramach misji HYPE wykorzysta również miniaturową kamerę zamontowaną na składanym ramieniu. Kamera będzie skierowana na wyświetlacz satelity, na którym będą pojawiały się grafiki przesłane ze stacji naziemnej. Ten element misji ma na celu promocję polskich osiągnięć technologicznych oraz popularyzację nauki i technologii kosmicznych. Misja HYPE ma być inspiracją dla młodego pokolenia, zachęcając uczniów i studentów do podejmowania wyzwań w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych oraz rozwijania pasji związanych z eksploracją kosmosu.

Do monitorowania trajektorii nanosatelity HYPE i stałej z nim komunikacji na orbicie posłuży specjalna antena, którą pod koniec grudnia zainstalowano na dachu Centrum Technologii Kosmicznych AGH.

Wśród 131 ładunków wystrzelonych w ramach misji Transporter-12 był również m.in. norweski satelita NorSat-4 do śledzenia ruchu statków wzdłuż wybrzeży północnej Europy.