Kredki, zeszyty i książki o wartości 2 mln zł trafią do polskich uczniów na Litwie i Ukrainie. Zakończyła się piąta edycja Kredkobrania, ogólnopolskiej akcji zbierania artykułów szkolnych dla młodych Polaków z Kresów.

/ Fundacja Ignatianum / Materiały prasowe

Wspólnie pokolorowaliśmy przyszłość młodych na piątkę, zdaliśmy egzamin po raz kolejny z pozytywnym wynikiem. Już w połowie listopada udamy się na Kresy, na Litwę, i jestem przekonany, że tam zobaczymy uśmiech dzieci, które będą obdarowane tymi darami. To Kredkobranie po raz kolejny pokazało wrażliwość nas wszystkich i otwartość na potrzeby drugiego człowieka - powiedział podczas konferencji prasowej podsumowującej tegoroczną akcję jej koordynator, prezes zarządu Fundacji Ignatianum Tomasz Konturek.

Hasło tegorocznego Kredkobrania - "Pokoloruj przyszłość na 5" - w zamyśle organizatorów miało przypominać o tym, jak ogromny wpływ na przyszłość najmłodszych Polaków mieszkających na Kresach ma edukacja. W tym roku do akcji włączyło się ponad 300 szkół i przedszkoli.

To jest najlepszy przykład, że w prosty, dostępny dla każdego sposób możemy pomóc tym, dla których to wsparcie jest bezcenne - mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wydawać by się mogło, że farby, kredki, zeszyty to coś tak oczywistego, co mają wszystkie dzieci w Polsce. Ale taki dar, który będzie przetransportowany chociażby na Litwę, jest sygnałem dla osób mieszkających poza naszymi granicami, że mogą liczyć na wsparcie Polaków, na wielkie wasze serce - dodał.

Wojewoda wyliczył też, że artykuły zebrane w trakcie akcji mają łącznie wartość 2 mln zł. Jak podkreślił Tomasz Konturek, za każdym z tych darów stoi konkretny młody człowiek. W jednej z paczek, które otworzyliśmy z Warszawy, był list od trójki młodych uczniów, którzy zobaczyli plakat na mieście i postanowili z własnego kieszonkowego przy wsparciu rodziców przygotować taką paczkę, która do nas trafiła. Widzimy, że to jest konkretny dar od konkretnej osoby - podkreślił prezes Fundacji Ignatianum.