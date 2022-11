W Krakowie działa co najmniej 70 scen teatralnych − zarówno publicznych jak i prywatnych. Przyznawana od 11 lat Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego to forma wyróżnienia najbardziej wartościowych i najciekawszych osiągnięć na krakowskich scenach teatralnych. Nagroda główna w tym roku powędrowała do "Dziadów" wystawianych w Teatrze im. J. Słowackiego.

/ for. Bartek Barczyk / Materiały prasowe Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego, ustanowiona została w 2011 roku przez Radę Miasta Krakowa. "Do 11. edycji Konkursu o Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego za rok 2021 wpłynęły 23 wnioski. Nie mieliśmy łatwego zadania, bo poprzedni rok obfitował w wiele naprawdę wartych docenienia przedsięwzięć teatralnych, między innymi takich jak świetne adaptacje światowej literatury, niezwykłe kreacje indywidualne i zespołowe, znakomite realizacje scenograficzne i choreograficzne" – podkreśla prof. Jacek Popiel, przewodniczący Kapituły Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, która wyłoniła laureatów konkursu. Nagroda główna Na wniosek kapituły, prezydent Krakowa uhonorował nagrodą główną w wysokości 50 tys. zł zespół twórców i aktorów spektaklu „Dziady" wystawianego w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. "To była jedna z najpiękniejszych rozmów o znaczeniu teatru w życiu publicznych, jakie kiedykolwiek odbyłem w pracach Kapituły Nagrody Stanisława Wyspiańskiego. Bardzo żywo dyskutowaliśmy o mocnych tegorocznych kandydaturach. Żaden jednak spektakl nie wywołał tak wielu skrajnych emocji co „Dziady" w reż. Mai Kleczewskiej z mistrzowską rolą Dominiki Bednarczyk" – odsłania kulisy obrad Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury, członek kapituły. Nagroda specjalna Nagrodą specjalną przyznawaną za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez teatry nieinstytucjonalne, prezydent miasta uhonorował 14-osobowy zespół twórców spektaklu „Hey U". Nagroda wynosi 15 tys. zł brutto i jest dzielona równo pomiędzy członków zespołu. Spektakl „Hey U" miał premierę na Scenie 210 Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Powstał jako przedstawienie dyplomowe studentów IV roku Wydziału Aktorskiego tej uczelni.„Hey U" prezentuje problemy młodego pokolenia, mocno zakorzenionego w cyberprzestrzeni. Dodatkowe nagrody specjalne Przyznano także dwie dodatkowe nagrody specjalne w wysokości po 10 tys. zł brutto każda. Otrzymały je: Fundacja Migawka

za całokształt działań na rzecz dostępności sztuki, integracji oraz przełamywania barier świata słyszących i niesłyszących za pomocą nowego języka teatru, a także za powstały w 2021 roku spektakl „Siostrzeństwo”, zrealizowany na scenie Domu Rzemiosł w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie Katarzyna Chlebny za scenariusz, reżyserię i główną rolę w spektaklu „Kora. Boska” zrealizowanym w 2021 r. na scenie Teatru Nowego Proxima w Krakowie. Gala wręczenia Nagród Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego odbędzie się 16 grudnia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wykład mistrzowski podczas gali wygłosi Stefan Chwin. Zobacz również: Jerzy Stuhr przesłuchiwany w krakowskiej prokuraturze

