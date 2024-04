Ponad 50 strażaków gasi pożar w restauracji w Gorlicach w Małopolsce. Ogień został już opanowany. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

30 gości restauracji i 10 członków obsługi opuściło budynek jeszcze przed przyjazdem straży.

Ogień pojawił w kuchni - jeden z pracowników przyrządzał posiłek i doszło do zapalenia się w kominie. Działania skupiały się na gaszeniu w tej części kuchni, bo doszło do zapalenia się przewodów elektrycznych. Ten ogień, poprzez komin, dostał się na dach. Wyglądało to tak, że płonie dach, a paliło się w kominie. Te elementy, które były nagrzane, zostały przez nas powycinane. Trwa oddymianie - relacjonował brygadier Dariusz Surmacz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Działania służb na miejscu mogą potrwać jeszcze około godziny.



