38-latek poszukiwany listem gończym i skazany za napad na jubilera w Niepołomicach wpadł podczas kontroli drogowej. Policjanci podjęli interwencję, kiedy kierowca na widok radiowozu gwałtownie skręcił w drogę podporządkowaną. Mężczyzna nie dość, że miał cofnięte uprawnienia do kierowania, to był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Zatrzymany policjant / Policja Poszukiwanego zatrzymał we wtorek policyjny patrol w Batowicach k. Krakowa - poinformowała w środę oficer prasowa komendy powiatowej policji w Krakowie Justyna Fil. Mężczyzna kierujący volkswagenem, na widok radiowozu gwałtownie skręcił w drogę podporządkowaną. Podejrzane zachowanie kierowcy skłoniło mundurowych do przeprowadzenia kontroli. W grudniu 2020 roku mężczyzna razem ze wspólnikiem dokonał napadu na salon jubilerski w Niepołomicach. Ich łupem padło 7 palet ze złotymi łańcuszkami o wartości ok. 350 tys. złotych. Do sklepu wszedł najpierw młody mężczyzna i udając zainteresowanie zakupem zegarka, zwabił sprzedającą w głąb salonu do drugiego pomieszczenia, gdzie obezwładnił ją grożąc nożem. Drugi ze sprawców w tym czasie zrabował biżuterię. W marcu 2021 roku policjanci z Wieliczki i Krakowa zatrzymali dwóch mieszkańców Krakowa podejrzanych o ten napad. Ustalili, że planowali oni kolejny napad, tym razem na jubilera w Bochni. Mężczyźni zostali skazani przez sąd na kary więzienia, jednak 38-latek nie stawił się w areszcie. Teraz mężczyzna zostanie przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę za napad na jubilera. Odpowie także za prowadzenia samochodu bez prawa jazdy, za co grożą 2 lata pozbawienia wolności. Zobacz również: Zatrzymano wandali, którzy strzelali z wiatrówki w wiaty przystankowe

Igrzyska europejskie: Cztery osady polskich kajakarek już w finałach

Puszcza Niepołomice będzie grać w ekstraklasie na stadionie Cracovii

W czwartek początek sezonu na Bagrach i Zakrzówku RMF 24