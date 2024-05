Na lotnisku w Krakowie-Balicach funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 35-letniego Kolumbijczyka, poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania przez francuski wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się handlem ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym i sutenerstwem.

/ Karpacki Oddział Straży Granicznej /

Kolumbijczyk przyleciał z Marsylii. Po sprawdzeniu w bazach dany funkcjonariusze SG ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu przez francuski wymiar sprawiedliwości. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która organizowałą prostytucję w sieci.

Cudzoziemca przekazano funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, a potem do sądu, który zastosował wobec niego tymczasowy 7-dniowy areszt, do czasu ekstradycji do Francji.

Strażnicy graniczni zatrzymali w Balicach także 20-letniego Syryjczyka, który do Krakowa przyleciał z Aten. Podczas kontroli posłużył się polskim dowodem osobistym, unieważnionym z powodu utraty przez właściela. Cudzoziemiec przyznał się do próby nielegalnego przekroczenia granicy i dobrowolnie poddał się karze: grzywny w wysokości 800 zł, 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata i pokrył koszty postępowania sądowego. Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wobec zatrzymanego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.